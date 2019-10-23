Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пока мы живы, должны говорить о произошедшем»17 лет назад произошел захват заложников в Театральном центре на Дубровке
Фоторепортажи
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
16«Все вышло из-под контроля»
19:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Иллюстратор из России «нарядила» диснеевских принцесс к Хэллоуину

Очень уместные костюмы.

Ежегодно в канун Дня всех святых во многих странах мира празднуется Хэллоуин. По традиции, в этот день нужно переодеваться в страшные костюмы, чтобы отпугнуть от себя злые силы.

Подготовилась к этому празднику и известный российский фэшн-иллюстратор Анастасия Косьянова. Художница уже давно прославилась на весь мир, в том числе и благодаря портретам современных принцесс Диснея.

На этот раз она решила приодеть сказочных героинь к Хэллоуину и «подобрала» для них соответствующие костюмы и грим. Надо отметить, что художница постаралась на славу: принцессы отлично перевоплотились.

Во время загрузки произошла ошибка.
Рапунцель
Во время загрузки произошла ошибка.
Жасмин
Во время загрузки произошла ошибка.
Ариэль
Во время загрузки произошла ошибка.
Покахонтас
Во время загрузки произошла ошибка.
Мулан
Во время загрузки произошла ошибка.
Золушка
Во время загрузки произошла ошибка.
Мерида
Во время загрузки произошла ошибка.
Эсмеральда

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Трамп снял санкции против Турции
Избранный в WADA украинец пообещал отлучить Россию от спорта
В ПФР признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим
Учебная «бомбардировка» Крыма со стороны США оказалась фейком
«Зенит» играет с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов (трансляция)
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Богатая русская семья ищет дворецкого в Лондоне
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Бородина, Орлова, Клюкина: все звезды на презентации ТНТ Михалкова в тюрьме, Майков в Геленджике: рассказываем, чем канал будет развлекать телезрителей в 2020 году
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Популярные темы на «Детях»
Прага 241
Страшные истории 234
Люди, которые никогда не работали официально. 171
Сад только ради общения. А надо ли? 153
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь