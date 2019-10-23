19:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Иллюстратор из России «нарядила» диснеевских принцесс к Хэллоуину
Очень уместные костюмы.
Ежегодно в канун Дня всех святых во многих странах мира празднуется Хэллоуин. По традиции, в этот день нужно переодеваться в страшные костюмы, чтобы отпугнуть от себя злые силы.
Подготовилась к этому празднику и известный российский
На этот раз она решила приодеть сказочных героинь к Хэллоуину и «подобрала» для них соответствующие костюмы и грим. Надо отметить, что художница постаралась на славу: принцессы отлично перевоплотились.
Екатерина Гура