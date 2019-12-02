12 бюджетных направлений, которые не разорят даже в новогодние каникулы

Турция
Во время загрузки произошла ошибка.Пещера Алтинбесик, Анталия, Турция
Добрая Турция не подводит. Весь декабрь и большую часть января в отелях этой страны держатся очень низкие цены — от 10−12 тысяч на человека на 7 дней с питанием и перелетом. Ближе к Новому году, с 25 декабря, минимальная стоимость отдыха повышается до 18 тысяч рублей, а при покупке тура, стартующего 2−4 января, может дойти и до 30 тысяч рублей.
Во время загрузки произошла ошибка.Каппадокия
Чем заниматься. Неспешно гулять по набережным, пить кофе, закутавшись в плед, или есть свежеприготовленную рыбу в уютном ресторанчике, ездить на экскурсии. А еще можно отрываться на шопинге, ведь в это время проходят повсеместные распродажи.
Сочи
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После Олимпиады Сочи расцвел и выбился в лидеры не только летного, но и всесезонного отдыха. Хорошие гостиницы с бассейнами предлагают проживание с завтраками от 25 тысяч рублей. Самые доступные путевки включают перелет с авиакомпанией Red Wings и Уральскими авиалиниями.
Экономным на заметку: если время позволяет, можно поехать на поезде, и тогда выйдет уложиться в 20 тысяч на человека.
Второе — если есть желание покататься на горных лыжах, лучше съездить на Розу Хутор на один день из Сочи. Проживание на самом курорте обойдется в два с половиной раза дороже, чем в городе.
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Чем заняться. Подняться на гору Ахун, съездить на водопады, покататься на лыжах и попить глинтвейн на берегу моря, послушать Би-2, Brainstorm и других музыкантов на фестивале Live Fest (4−7 января, Роза Хутор).
Армения
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Почти весь декабрь семидневные туры в Армению с перелетом из Москвы держатся на отметке 20 тысяч с человека, а с 20 декабря повышаются до 28−30 тысяч рублей.
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Чем заняться. Гулять по Еревану, надегустироваться вдоволь на коньячной фабрике «Арарат», осматривать тысячелетние скальные монастыри, наслаждаться армянской кухней на берегу жемчужины Армении — высокогорного озера Севан.
Финляндия
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Неделя в хорошем отеле с бассейном и сауной, а иногда и СПА-комплексом, в курортных Иматре и Лапеенранте будет стоить от 25 тысяч рублей (не входит перелет). Аналогичные цены на туры в Хельсинки, при этом они будут включать еще и переезд на комфортабельном автобусе из Москвы или Петербурга.
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Чем заняться. Почувствовать себя героем книги «Серебряные коньки», покатавшись на коньках по прекраснейшему озеру Сайма, познакомиться с белыми лапландскими оленями, попариться в плавучей сауне, поесть финской ухи с копченой рыбой.
Болгария
София — один из самых недорогих городов Европы и один из самых интересных. В декабре цены на туры в Болгарию колеблются в районе 25 тысяч на человека, в праздники ценник начинается от 30 тысяч на путешествия в Софию. На бальнеологических курортах Болгарии будет немного дороже — от 35 тысяч рублей с проживанием и полноценным питанием, но без лечения.
Во время загрузки произошла ошибка.Рильский монастырь
Чем заняться. Стоит побывать в главной святыне Болгарии — в Рильском монастыре, восхититься красотой ледниковых Рильских озер, полюбоваться римскими памятниками в исторической части Софии, посвятить день одному из горнолыжных курортов Болгарии.
Санкт-Петербург
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Северная столица — одно из наиболее доступных направлений для путешествий по России. Недельное проживание в гостинице с завтраками будет стоить от 14 тысяч рублей. Цена включает перелет из Москвы. Жители более отдаленных городов заплатят чуть больше.
Питер зимой — непростое испытание. Поэтому, скорее всего, вам хватит 3−4 дня, чтобы насладиться архитектурными и художественными прелестями Северной столицы, не успев простудиться. А значит, путешествие обойдется еще дешевле.
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Чем заняться. Посвятить, наконец-то, Эрмитажу не один, а два дня — он того заслуживает (кстати, продаются электронные билеты на 2 дня). Выбрать из огромного множества питерских музеев тот, который имеет отношение к вашим увлечениям, ведь Питер — город музеев. Загляните, к примеру, в музей-квартиру Набокова или Гумилева, музей кино или театра, отправьтесь на экскурсию «Петербург Достоевского».
Абхазия
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Неделя в Пицунде и Гаграх в новогодние каникулы обойдется в 25 тысяч рублей на человека. И это с перелетом и проживанием в гостинице со «звездами». Частная мини-гостиница будет стоить еще дешевле. В это время года в Абхазии плюс 7−8 градусов, на солнышке воздух может прогреться и до 20, и часто стоят солнечные дни.
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Чем заняться. Объедаться местными мандаринами, апельсинами, хурмой и гранатами, пить вино, съездить на озеро Рица и в Новый Афон.
Будапешт
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Будапешт не уступает в красоте популярной Вене, но стоит куда дешевле. Согласно Индексу бюджетного путешественника (Backpacker Index), который выпускает сайт Price of Travel, Будапешт вошел в десятку самых бюджетных городов Европы. Многие уже успели «распробовать» его, а это значит, что цены вскоре начнут расти, если уже не начали. Тур в этот город ближе к Рождеству и Новому году обойдется в 30 тысяч рублей на человека с перелетом и завтраками в отеле.
Чем заняться. Наслаждаться атмосферой рождественских ярмарок, пить кофе в уютных кофейнях, бродить по средневековым мощеным улочками, любоваться величественной архитектурой, сидеть в клубах пара в знаменитых Сеченских купальнях на открытом воздухе,
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Кипр
Этот остров превратился в одно из наиболее доступных направлений для россиян, и встретить Новый год под шум волн станет вполне бюджетным удовольствием. Блаженная неделя у моря обойдется в 25 тысяч рублей, в цену войдет перелт из Москвы и завтраки. Море, усыпанные цитрусами сады и теплое солнце станут хорошей альтернативой хмурой зиме.
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Чем заняться. Дышать привольным морским воздухом и сосновыми ароматами, гулять по горам, пить домашнее вино в деревенских тавернах, любоваться фламинго, которые прилетают на зимовку. А еще зима — это лучшее время, чтобы изучать памятники античности в древнем Пафосе, ведь летом это сложно делать из-за жары.
Карелия
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Тур в Карелию — пожалуй, самый новогодний из всех путешествий в нашей подборке. Более новогодний — только тур в Великий Устюг, но он стоит немного дороже. Трехдневное путешествие в Карелию в группе обойдется в 10 тысяч рублей с выездом на автобусе из Петербурга.
Чем заняться. Пообниматься с голубоглазыми хаски в питомнике, поразиться северной красоте заповедника «Кивач», горного парка Рускеала и Мраморного каньона, порыбачить в форелевом хозяйстве, греясь карельскими бальзамами, погулять в самой красивой деревне Карелии — Кинерме.
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