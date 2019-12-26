11:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные события 2019 года в фотографиях
Вспоминаем самые важные события в России и мире в уходящем году.
В ночь на 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома — по официальной версии, вследствие взрыва бытового газа. В результате обрушения погибли 39 человек. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже около шести часов утра по местному времени (04:00 мск), а разрушенными в итоге оказались 48 квартир, в которых проживало от 110 до 120 человек. Операция по разбору завалов длилась четыре дня.
15 марта произошел теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча. 28-летний австралиец расстрелял прихожан во время пятничной молитвы, параллельно ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стал 51 человек, в том числе женщины и дети. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн описала день, когда произошли теракты, как «один из самых мрачных дней Новой Зеландии».
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Назарбаев правил страной почти 30 лет — с 1990 года — и пять раз выигрывал президентские выборы. Новым президентом Казахстана был избран Касым-Жомарт Токаев. На внеочередных президентских выборах он набрал 70,96% голосов избирателей.
Астрофизики получили первые в истории фотографии черной дыры. Это одна из самых массивных черных дыр, которые в принципе могут существовать. Расстояние до нее — около 50 млн световых лет, или почти 500 квинтиллионов (млн трлн) километров. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, расположенных на разных континентах. До этого открытия все представления ученых о черных дырах были исключительно теоретическими.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате обрушился шпиль и большая часть крыши собора, пламенем была объята несущая конструкция. Главные произведения искусства, а также хранившиеся в Нотр-Даме реликвии уцелели. Огонь удалось потушить только спустя 15 часов. Предполагается, что причиной возгорания стали проблемы с электрикой.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка лидера КНДР в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году.
Встреча тет-а-тет продолжалась почти два часа вместо запланированных 60 минут. После нее лидеры продолжили разговор уже в присутствии членов официальных делегаций. Российский лидер назвал беседу с Ким Чен Ыном обстоятельной. За встречей не последовало ни совместных заявлений, ни подписания документов.
Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший плановый рейс по маршруту Москва — Мурманск, сгорел в столичном аэропорту Шереметьево после аварийной посадки. Во время приземления лайнер получил повреждения, ставшие причиной возникновения пожара. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78 находившихся на борту. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу.
Как сообщили в СК, большинство пассажиров погибли от дыма и огня, не успев подняться с кресел. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.
Следствие возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова — ему предъявлено обвинение.
Шоумен, актер Владимир Зеленский стал президентом Украины. Он одержал победу в обоих турах президентских выборов, обойдя действующего президента Петра Порошенко.
20 мая в Киеве прошла инаугурация нового украинского президента Владимира Зеленского. Примечательно, что часть выступления, адресованная жителям Донбасса и Крыма, звучала по-русски. В ходе церемонии Зеленский заявил, что распускает Верховную раду. Президент также попросил депутатов отправить в отставку главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны.
6 июня в центре Москвы задержали корреспондента интернет-издания «Медузa» Ивана Голунова. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков. Голунов, его коллеги и многие публичные персоны посчитали уголовное дело местью за его журналистские расследования, дело получило большой общественный резонанс в России и за рубежом. Через 5 дней после ареста МВД сняло обвинения и освободило Ивана Голунова из-за отсутствия доказательств вины.
Летом на Иркутскую область обрушились две волны паводка. В результате наводнений погибли 25 человек. Всего было подтоплено 11 тысяч домов. Больше всего пострадали жители Тулуна. 12 июля было объявлено в области днем траура. На восстановление инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области власти планируют потратить более 40 млрд рублей.
В этом году в Сибири произошли одни из самых мощных лесных пожаров — огнем были охвачены труднодоступные районы Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Дым от них достигал территории США и Канады. Общая площадь пожаров достигала 10 млн гектаров. Режим ЧС был введен в пяти субъектах РФ. Несмотря на масштаб бедствия, пожарным и сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорания и не допустить человеческих жертв и крупных разрушений.
В преддверии выборов в Мосгордуму в столице прошли многотысячные согласованные и несогласованные протестные митинги. Независимые кандидаты обвинили органы власти и своих конкурентов в препятствовании регистрации. Протесты сопровождались массовыми административными арестами, акциями в поддержку задержанных и получили широкий резонанс в России и за рубежом.
Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра страны. Нового лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. В соответствии с протоколом она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.
До этого бывший премьер Тереза Мэй заявила, что рада передать полномочия Джонсону, поскольку он взял на себя обязательство выполнить волю народа и вывести Британию из ЕС.
8 августа на полигоне ВМФ под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв на испытаниях. Минобороны объявило о гибели двух человек. «Росатом» затем сообщил о гибели еще пяти. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе во время проверки новой ракеты с радиоизотопным источником питания.
Авиалайнер Airbus A321 компании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Симферополь вскоре после взлёта из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. В результате у него отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить самолет на кукурузное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека выжили.
На следующий день после инцидента президент России Владимир Путин подписал указ о награждении членов экипажа — пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звание Герой России, а пятерых бортпроводников наградили орденом Мужества.
В начале сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан» пятой категории со скоростью ветра до 298 км/ч. Его жертвами стали не менее 50 человек, почти 80 тысяч лишились крова. От урагана пострадали также Северная Каролина в США и побережье Канады.
23 сентября 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила с речью на климатическом саммите ООН, в которой обвинила мировых лидеров в бездействии: «Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, начинается массовое вымирание. Но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?» В декабре журнал Time назвал Тунберг персоной года.
Сборная России по футболу досрочно вышла на Евро-2020, разгромив в гостях сборную Кипра. Эта победа стала седьмой подряд для национальной команды. В матче отметился голом капитан сборной Артем Дзюба. Он стал для футболиста девятым в отборочном цикле ЧЕ-2020. Соперниками России на Евро-2020 станут Бельгия, Дания и Финляндия.
14 октября Россия завершила переход на цифровое телевещание. Аналоговый сигнал отключили на территории всей страны. На МКС прошла торжественная церемония, в ходе которой космонавт Александр Скворцов нажал символическую кнопку запуска «цифры». Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов помогали власти регионов, а с настройкой приставок — волонтеры.
25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула расстрелял восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья. Солдата задержали, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
В декабре в Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части. Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими. Арестованному продлили срок нахождения под стражей.
26 октября лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате спецоперации американских военных на границе Сирии и Турции. Аль-Багдади, которого в США называли «преступником номер один», долгое время скрывался на территории сирийской провинции Идлиб, но в итоге его предал человек из ближнего круга. Тело террориста захоронено в море.
12 ноября в Венеции произошло сильнейшее за 53 года наводнение. Вода поднялась на высоту 187 сантиметров — это почти максимальный показатель за всю историю наблюдений. Жертвами стихии стали два человека. Власти города оценили ущерб в 1 млрд евро. В декабре город снова оказался затоплен — в этот раз вода поднялась на 1,44 метра.
В конце ноября открылась платная скоростная трасса М11, по которой из Москвы в Санкт-Петербург можно доехать за 6 часов. Средняя скорость движения по дороге составляет 106 км/ч при максимально разрешенных 110 км/ч. К лету разрешенную скорость обещают увеличить до 130 км/ч. Аварийность на трассе снизилась в два раза, а вот заправок все еще не хватает.
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, проехав на поезде из Тамани в Керчь. 23 декабря первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь, а 24 декабря — из Москвы в Симферополь. На церемонии открытия Владимир Путин объявил, что в следующем году пассажиропоток в Крым может достигнуть 14 млн человек
В начале декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от международных соревнований на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать на них только под нейтральным флагом. Допускать до участия будут только тех, кто не причастен к допинговым нарушениям. Россия также потеряла возможность принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение
19 декабря у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы неизвестный открыл огонь, убив двух сотрудников ФСБ и ранив еще нескольких, в том числе одного гражданского. Причина атаки официально не названа, но ее не расследуют как теракт. Нападавший застрелен спецназом. Позднее стало известно, что стрельбу устроил 39-летний Евгений Манюров — бывший охранник из подмосковного Подольска.