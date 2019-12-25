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Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

19 главных скандалов 2019 года

Кот Виктор, Александр Друзь и выпитый «Крот» — вспоминаем события и людей, о которых общественность в уходящем году говорила больше всего.

«Голос. Дети»

Победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала десятилетняя Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.

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Но вскоре выяснилось, что для победы девочки применялась накрутка голосов. После этого «Первый канал» аннулировал результаты шоу и провел спецвыпуск, на котором победителями признали всех финалистов проекта «Голос. Дети».

«Крот»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов получил ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка, по ошибке выпив средство для прочистки труб «Крот». Сообщалось, что он перепутал его с йогуртом из-за похожей упаковки.

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Продюсер подал в суд на производителей «Крота», чтобы возместить причиненный ему ущерб, но его иск отклонили.

Клип о Москве

Ко Дню города Тимати и Гуф выпустили клип о Москве, где шла речь о хорошей жизни в столице. После этого артистов обвинили в продажности, и их видео за два дня набрало более 1 млн дизлайков, побив рекорд российского сегмента YouTube.

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Хотя Гуф уверял, что все делалось исключительно из «желания поздравить свой город», Тимати удалил клип из Сети.

Выступление Билана в Самаре

Дима Билан выступил на Дне города в Самаре в нетрезвом виде. По словам жителей города, певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Позже Билан опубликовал в Instagram видеообращение с извинениями перед самарскими зрителями. Он также подарил городу детскую площадку и провел в Самаре бесплатный концерт.

Кот Виктор и «Аэрофлот»

«Аэрофлот» не пустил на борт 10-килограммового кота Виктора из-за перевеса на 2 кг. Тем не менее хозяину удалось провезти питомца, подменив его на взвешивании другим котом.

О своей хитрости мужчина рассказал на Facebook, после чего «Аэрофлот» лишил его бонусных миль за нарушение правил. История вызвала большой резонанс, и многие компании возместили ущерб коту и его хозяину своими услугами.

Киркоров на «Новой Волне»

Филипп Киркоров обматерил организаторов фестиваля «Новая волна» в Сочи. В Сети появились снятые очевидцем кадры, на которых певец требует дать ему отрепетировать выступление перед камерами до начала концерта, угрожая в противном случае сорвать прямой эфир.

Директор «Новой волны» прокомментировал ситуацию, сказав, что организаторы с пониманием относятся к проявлениям эмоций артистов.

Александр Друзь и Илья Бер

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, Друзь предлагал ему треть трехмиллионного выигрыша в обмен на ответы на вопросы в программе. Знаток «Что? Где? Когда?» опроверг обвинения, сказав, что сделку, наоборот, предложил Бер. За недопустимое поведение руководство «Первого канала» временно отстранило Бера — от работы в «Кто хочет стать миллионером?», а Друзю запретили участвовать в «Что? Где? Когда?» до следующего сезона.

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Иркутская чиновница высказалась о «быдле»

После визита Владимира Путина в сильно пострадавший от наводнения в Иркутской области город Тулун в Сети появилось видео, на котором одна из чиновниц злилась на жителей, пришедших на встречу. Она называла людей «бичевней» и «быдлом», обвиняла их в подобострастии и приписывании заслуг местных властей президенту.

Эксперты выяснили, что голос на видео принадлежит пресс-секретарю губернатора Ирине Алашкевич. Позже женщину отстранили от работы.

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Украина не поехала на «Евровидение»

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019». Победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять страну на конкурсе.

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Свой отказ она объяснила «кабальными» условиями контракта и нежеланием «превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». Позднее от участия в конкурсе отказалась группа Freedom Jazz, занявшая второе место, и группа KAZKA, замкнувшая тройку лидеров отбора.

Травля из-за фото в купальнике

Преподаватель одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова подверглась травле со стороны коллег из-за фотографии в купальнике, которую она выложила в сеть.

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Женщина, состоящая в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания, поплатилась за свое увлечение: ее вынудили уволиться из школы. История вышла настолько громкой, что учителя по всей стране устроили флешмоб в поддержку Кувшинниковой. Позже она устроилась специалистом по учебно-методической работе в институт повышения квалификации работников образования.

Увольнение главы «Росгеологии»

Замглавы АО «Росгеология» Руслан Горринг был уволен после распространения в соцсетях видео с ним. Это был игровой стрим, где он в нецензурной форме рассказывал подробности о работе в компании и сексуальных отношениях с сотрудницами. Скандальное увольнение Горринга вызвало вопросы не только к кадровой политике холдинга, но и к расходованию им государственных средств.

В марте Горринга задержали в Москве по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено ещё в 2011 году. В декабре он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

«Оскар» без ведущего

Церемония вручения наград премии «Оскар» впервые за 30 лет прошла без ведущего. Первоначально на роль ведущего 91-й церемонии назначили актера и комика Кевина Харта, однако вскоре он отказался от этой почетной миссии. Причиной отказа Харта стал скандал из-за его гомофобных высказываний в соцсетях, которые он опубликовал около 10 лет назад.

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«В элитных заведениях нищебродам не место»

Актриса и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — написала Столье в своих соцсетях, однако затем удалила пост.

В Сети бурно отреагировали на противоречивое высказывание женщины и обвинили её в высокомерии.

Фадеев расторг договор с артистами

Российский продюсер Максим Фадеев расторг договор с артистами своего лейбла MALFA, передав им права на репертуар. По словам продюсера, лейбл изменит формат работы: вместо более чем 30 артистов он будет заниматься раскруткой только одного-двух музыкальных проектов в год.

Ранее MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении ее контракта с лейблом и уведомление об отказе от обязательств по концертному туру.

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Мединский сравнил Соколова с Джокером

Министр культуры Владимир Мединский сравнил обвиняемого в жестоком убийстве историка Олега Соколова с Джокером, главным героем одноименного фильма Тодда Филлипса. На Санкт-Петербургском международном культурном форуме министр сказал: «У кого что болит… Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится “Джокер”, почему вам не нравится Олег Соколов?».

Позже Мединский объяснил свои слова, заявив, что сравнение Олега Соколова с вымышленным героем Джокером должно было стать предупреждением об угрозе материализации идей.

Губернатор объяснил, почему не тушат пожары

Во время масштабных пожаров в Сибири губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не спешат их тушить. Чиновник заявил: «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно». Он сравнил тяжелую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда «никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее».

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Габуния выругался в адрес Путина

В июле произошел скандал вокруг грузинского телеканала «Рустави 2», когда его телеведущий Георгий Габуния в эфире допустил в адрес президента России Владимира Путина нецензурную брань. Его слова спровоцировали митинг у стен редакции. Канал извинился за высказывания сотрудника, его гендиректор Николоз Гварамия был уволен. Вскоре после руководителя были уволены несколько журналистов, в том числе и Габуния.

Хоккеиста дисквалифицировали из-за кокаина

Нападающий сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов был пойман на употреблении кокаина. Положительная допинг-проба была взята во время чемпионата мира 2019. У спортсмена отобрали бронзовую медаль турнира, а сам он был дисквалифицирован на четыре года. При этом наказание не распространяется на НХЛ — лига «забанила» россиянина всего на три матча.

Дзюбу оскорбили болельщики

Нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков на матче национальной команды против Сан-Марино. Оскорбления продолжились и на матчах первенства России. Перед матчем между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге прошли массовые задержания болельщиков красно-белых, что привело к организации фанатами масштабной акции протеста, в которой приняли участие поклонники практически всех команд премьер-лиги.

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