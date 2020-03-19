Россияне массово отреагировали на отмену «Евровидения»

Дело в том, что многие уверены: в этом году у России были все шансы стать победителем.
Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Клип к песне был опубликован вечером 12 марта и за два дня стал самым популярным среди всех конкурсантов. Группа также запустила челлендж, заставивший двигать коленями многих россиян и иностранцев.
Позже россияне обрадовались, узнав, что актер Дима Красилов по прозвищу Пухляш, исполнивший в клипе зажигательный танец в голубом, тоже поедет на конкурс.
Накануне Европейский вещательный союз подтвердил отмену «Евровидения», которое должно было пройти 12—16 мая в Роттердаме. В Little Big назвали отмену конкурса единственным правильным решением в сложившейся ситуации с коронавирусом.