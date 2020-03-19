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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне массово отреагировали на отмену «Евровидения»

Многие российские пользователи соцсетей расстроились из-за отмены «Евровидения-2020». И дело вовсе не в пламенной любви к песенному конкурсу.

Дело в том, что многие уверены: в этом году у России были все шансы стать победителем.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Клип к песне был опубликован вечером 12 марта и за два дня стал самым популярным среди всех конкурсантов. Группа также запустила челлендж, заставивший двигать коленями многих россиян и иностранцев.

Позже россияне обрадовались, узнав, что актер Дима Красилов по прозвищу Пухляш, исполнивший в клипе зажигательный танец в голубом, тоже поедет на конкурс.

Накануне Европейский вещательный союз подтвердил отмену «Евровидения», которое должно было пройти 12—16 мая в Роттердаме. В Little Big назвали отмену конкурса единственным правильным решением в сложившейся ситуации с коронавирусом.

“Конец близко”

Анна Лысенко

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