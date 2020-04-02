20:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 2 апреля
Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом, рост числа инфицированных в России, а также вопросы про COVID-19, на которые пока нет ответов.
Президент 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу. Руководители регионов получат дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с заболеванием.
Шесть человек умерли, 45 — полностью выздоровели. Общее число заболевших достигло 3548 в 76 регионах страны. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве.
Власти ряда регионов намерены пойти по пути Карелии, Хакасии, Якутии и Башкирии, где чиновники запретили или ограничили продажу алкоголя на время вынужденных выходных, объявленных в России
Показываем в простой инфографике, как всеобщий карантин замедляет распространение вируса.
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С распространением коронавируса многие страны Европейского союза вновь ввели контроль на границе.
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