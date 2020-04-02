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Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
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20:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 2 апреля

Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом, рост числа инфицированных в России, а также вопросы про COVID-19, на которые пока нет ответов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано981 221 +75 942
Скончалось50 230 +4 859
Выздоровело204 605 +13 895
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:27 MSK, 02.04

Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля

Президент 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу. Руководители регионов получат дополнительные полномочия для введения мер по борьбе с заболеванием.

Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявили 771 случай заболевания

Шесть человек умерли, 45 — полностью выздоровели. Общее число заболевших достигло 3548 в 76 регионах страны. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве.

Алкоголь в регионах может оказаться недоступным

Власти ряда регионов намерены пойти по пути Карелии, Хакасии, Якутии и Башкирии, где чиновники запретили или ограничили продажу алкоголя на время вынужденных выходных, объявленных в России из-за распространения коронавируса.

Источник: РИА "Новости"

Почему мы должны оставаться дома?

Показываем в простой инфографике, как всеобщий карантин замедляет распространение вируса.

В США 104-летний ветеран вылечился от коронавируса

Вероятно, это самый возрастной человек, который выздоровел после заражения COVID-19.

«Идеальная среда для коронавируса»: как эпидемия захватывает авианосцы и подлодки

Эксперты предупреждают, что подлодки и авианосцы могут теперь оперативно перевозить по всему миру не только ядерный заряд, но и эпидемию.

Источник: Reuters

Полдень в пустых городах

Опубликованы необычные снимки из мегаполисов. Так сейчас выглядят некогда самые оживленные места в мире.

Разделил ли коронавирус Европу?

С распространением коронавируса многие страны Европейского союза вновь ввели контроль на границе.

Как один человек уберег Грецию от эпидемии коронавируса

На фоне пандемии и информации о тысячах смертей особое внимание привлекают страны, которым пока удается избежать наиболее катастрофических последствий эпидемии. Одна из таких стран — Греция.

Российского спортсмена хотели специально заразить коронавирусом

Тренировочный лагерь — идеальное место для заражения. Гонщика «Формулы-1» Даниила Квята чуть не сделали подопытным.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:27 MSK, 02.04
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 2 апреля
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Путин продлил нерабочий период до 30 апреля
Путин выступил с новым обращением к россиянам (видео)
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