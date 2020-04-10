12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянин с помощью нейросети восстановил фильм о Сан-Франциско 1906 года
Это историческое видео было сделано за несколько дней до большой катастрофы
Российский энтузиаст искусственного интеллекта Денис Ширяев продолжает радовать своих подписчиков новыми историческими видео, которые он улучшает до современного качества с помощью нейросети.
На этот раз Денис обновил короткометражный фильм о Сан-Франциско, снятый 14 апреля 1906 года, всего за 4 дня до сильного землетрясения и пожара, которые унесли жизни примерно 3 тысяч человек и разрушили более 80% города.
Видео поездки по
Напомним, что ранее Ширяев уже показывал восстановленные старые фильмы о Лондоне, Париже и
Екатерина Гура