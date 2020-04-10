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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянин с помощью нейросети восстановил фильм о Сан-Франциско 1906 года

Это историческое видео было сделано за несколько дней до большой катастрофы

Российский энтузиаст искусственного интеллекта Денис Ширяев продолжает радовать своих подписчиков новыми историческими видео, которые он улучшает до современного качества с помощью нейросети.

На этот раз Денис обновил короткометражный фильм о Сан-Франциско, снятый 14 апреля 1906 года, всего за 4 дня до сильного землетрясения и пожара, которые унесли жизни примерно 3 тысяч человек и разрушили более 80% города.

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Видео поездки по Маркет-стрит благодаря нейросети получило разрешение 4k, четкость, цвет, а также увеличило частоту кадров до 60 в секунду.

Напомним, что ранее Ширяев уже показывал восстановленные старые фильмы о Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Кроме того, он улучшил знаменитый фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и восстановил видео 1896 года, на котором запечатлена Тверская улица в Москве.

Екатерина Гура

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