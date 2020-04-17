14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Внутри глиняной головы из Хакасии нашли череп барана
Ученым наконец удалось разгадать загадку с помощью современных технологий.
Внутри глиняной головы, созданной представителями тагарской культуры примерно 2100 лет назад, обнаружили череп барана.
Такое неожиданное открытие сделали ученые из Института археологи и этнографии и Института ядерной физики Сибирского отделения РАН.
Скульптурное изображение головы молодого человека обнаружили в 1968 году в курганном комплексе у села Шестаково. Глиняная голова находилась среди кремированных останков людей. Тагарская культура
Предполагается, что представители тагарской культуры практиковали вторичное погребение. Спустя несколько лет после первого захоронения останки извлекали, заворачивали в кору, сено и ткань, создавая подобие человеческой фигуры. Череп при этом покрывали глиной, гипсом и рисовали на ней лицо.
Рентгеновское исследование, проведенное вскоре после раскопок, показало, что внутри головы находятся кости, не принадлежащие человеку. Но технологии того времени не позволяли получить больше информации, не повреждая находку. Теперь с использованием современной флюороскопии ученым наконец удалось разгадать загадку. Но почему в глиняную голову поместили череп барана, до конца не понятно.
Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак в статье для Science озвучила две гипотезы. Согласно первой, так могли похоронить человека, тело которого не нашли. В этом случае погребальные обряды совершили с помощью двойника — животного. Согласно второй гипотезе, родня провела «ложное погребение». Его практиковали для того, чтобы человек выздоровел или мог начать новую жизнь.
Анна Лысенко