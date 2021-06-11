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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка, похороненная с зябликом во рту, озадачила археологов

Ученые попытались объяснить необычное захоронение.

Специалисты из Варшавского университета решили детально изучить таинственное захоронение ребенка, найденное археологом Вальдемаром Хмелевским на юге Польши в пещере Туннель-Вельки во время раскопок в 1967 и 1968 годах. Тогда были обнаружены останки девочки, похороненной в пещере с головой зяблика во рту.

Долгие годы ученые пытались разгадать тайну странного захоронения, но это стало возможным лишь сейчас с помощью новых технологий. Исследователи провели радиоуглеродное датирование, которое показало, что девочка умерла около 300 лет назад. Однако это озадачило ученых, ведь жители Европы перестали хоронить своих умерших в пещерах еще в Средние века. Кроме того, нет никаких примеров того, что людей в Европе с того времени хоронили с птичьей головой во рту.

Проанализировав скелет, исследователи обнаружили, что девочка умерла в возрасте от 10 до 12 лет. Ее кости также показали признаки замедленного роста, что могло быть следствием метаболического заболевания. Ученые не нашли ни следов травмы, ни каких-либо подсказок о том, как она умерла. Кроме того, рядом со скелетом не было обнаружено никаких могильных предметов, что сильно озадачило специалистов.

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Чтобы попытаться разгадать тайну того, кем была девочка и почему ее похоронили таким образом, команда провела серию научных тестов и изучила исторические записи. Анализ ДНК показал, что она, скорее всего, была родом из района к северу от Польши, возможно, из современной Финляндии или Карелии. Исторические записи показывают, что с 1655 по 1657 год этот район был занят армией во главе с королем Швеции Карлом X Густавом. В его армии было много солдат из Финляндии и Карелии, которые часто путешествовали со своими семьями. В их культуре было принято хоронить людей в лесу.

Исследователи предполагают, что найденная в пещере девочка, возможно, приехала в этот район во время войны 1655−1657 годов со своей семьей и здесь умерла от естественных причин, а потому была похоронена в пещере в лесу, расположенной рядом с замком Ойцув, служившим в то время военным гарнизоном.

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Однако почему ее похоронили с головой зяблика во рту, пока остается неизвестным. Ученые так и не смогли найти никаких исторических зацепок, пишет Live Science.

Екатерина Гура

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