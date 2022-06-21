В Россию вернулись последние экспонаты Эрмитажа

«В Россию вернулись последние предметы Эрмитажа с экспозиции в Европе. Картины “Портрет молодой женщины” и “Искушение” были представлены на выставке в Италии “Тициан и образ женщины”. Она проходила в Королевском дворце в Милане (Палацо Реале)», — написала она.
Любимова уточнила, что эти полотна были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на выставке, и последними экспонатами из Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств.
«Ранее из Италии в Россию также вернулась “Молодая дама” Пабло Пикассо. Эта работа из собрания Эрмитажа экспонировалась на одноименной выставке, которая проходила в Риме», — добавила министр.
Она поблагодарила за помощь МИД, Федеральную таможенную службу, правительство России и транспортные компании, осуществлявшие перевозку.
Ранее с выставки в Сеуле в Россию вернулись картины авангардистов. При этом в апреле возникли сложности с возвращением российских экспонатов с выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», проводившейся в фонде Louis Vuitton в Париже — две картины из частных собраний остались во Франции. Они принадлежат Петру Авену и Моше Кантору, в отношении которых ЕС ввел санкции.