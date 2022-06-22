«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?

Лето — классическое время отпусков и каникул, однако в 2022 году попасть на любимые курорты стало для россиян настоящим квестом. Число доступных туристических направлений резко сократилось, многие страны перестали выдавать визы, куда-то можно долететь лишь с несколькими пересадками, где-то требуется наличная валюта, достать которую сложно. К тому же из-за резко взлетевших цен многие и вовсе не могут позволить себе отдых, а тем, кто все же купил тур, в последний момент могут отменить путевки. Но терять надежду все же не стоит.
Запасным аэродромом и самой надежной альтернативой закрытым странам всегда оставалась Турция. Даже сейчас, в условиях полной неопределенности, многие туристы переориентировались на отдых в республике, отложив в долгий ящик мечты о посещении Европы или Карибских курортов.
Лететь в Турцию можно как чартерами, так и регулярными рейсами на крыльях «Аэрофлота», «Азимута», «России», Pegasus Airlines, PegasFly, Red Wings и Turkish Airlines. Однако необходимо учитывать, что цены на перелеты взлетели из-за повышенного спроса: билет на одного человека в обе стороны стоит как никогда дорого — от 60 тысяч рублей. Поэтому выгоднее бронировать организованную путевку.
Самый дешевый тур с перелетом в Анталью можно купить за 94 тысячи рублей на двоих. В этом регионе для отдыха наиболее популярны курорты Белека с его полями для гольфа и золотистым песком, Кемера с хвойными деревьями и галечными пляжами, Сиде с его античными руинами или Аланьи, которую из-за большого числа российских путешественников все чаще называют русским пригородом Антальи.
На Эгейском побережье повышенным спросом пользуются поездки в Бодрум — «греческую» Турцию, место паломничества турецкой интеллигенции. Те же, кто хочет одновременно уединенный отдых среди холмов и чистое лазурное побережье, отправляются в Даламан — на курорты Фетхие или в Мармарис.
Чтобы сохранить интерес россиян к направлению, власти Турции делают в буквальном смысле все возможное. Если раньше для въезда требовали ПЦР-тест, документ о вакцинации или сертификат переболевшего коронавирусом, то с 1 июня сняли все ограничения, отменили масочный режим. Помимо этого, пообещали сделать более доступной оплату картой «Мир».
Кстати, добраться в Турцию теперь можно не только самолетом: с 1 июня Грузия открыла для россиян наземную границу, и теперь все больше путешественников решаются на длительный вояж на машине. Однако нужно учитывать, что на такую поездку придется закладывать дополнительно полторы недели отпуска. Если ехать из России в Анталью размеренно, с остановками на отдых и ночлег, уйдет пять-шесть дней; если будет несколько водителей — можно добраться и за три дня.
Плюсы такого приключения — возможность посмотреть Северную Осетию, красивую Грузию и черноморское побережье Турции. Минусы — дороги в Грузии проходят по горному серпантину, где любят гонять местные жители и водители фур. Впрочем, еще один серьезный недостаток — то, что обойдется такая поездка недешево: бензин стоит 10−12 тысяч рублей, еще 30−50 тысяч будет стоить проживание в отелях и еда в кафе и ресторанах на двоих.
будет стоить поездка на автомобиле из Москвы в Анталью в одну сторону
Тем не менее для тех, кто располагает большим количеством свободного времени и обожают роуд-туры, такой вариант может стать отличной альтернативой перелету и организованной путевке. К тому же в последнее время туристы начали жаловаться на то, что забронированные туры в Турцию им отменяли в последний момент. Проблемы могут возникнуть и с рейсами, рассказала в своем Telegram-канале публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. «На днях попали мои знакомые, радуясь, что приобрели билеты по очень хорошим ценам. Один рейс перенесли, второй, как оказалось, тоже», — сообщается в блоге.
Поэтому лучше бронировать билеты со страховкой и по возвратному тарифу. Кроме того, обращаться за путевкой следует только к проверенным турагентам, чтобы не столкнуться с мошенниками.
Если лететь в Турцию все же не хочется, можно отправиться в ОАЭ и Египет — в обе страны для россиян доступны прямые рейсы. К тому же Эмираты сейчас предлагают выгодные путевки: например, двое туристов могут отдохнуть десять дней в четырехзвездочном отеле Шарджа минимум за 87,3 тысячи рублей. Единственное ограничение — для посещения Дубая или Абу-Даби необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.
А вот отдых в Египте стоит дороже: десятидневная путевка на двоих обойдется от 110 тысяч рублей. Но главная опасность арабской республики, которая отталкивает туристов в летний период, — изнуряющая жара. В июле температура в Хургаде может подниматься до 40 градусов, но путешественники рассказывают, что из-за сухого воздуха такая погода переносится легче. Тем не менее к ней все равно нужно хорошо подготовиться — взять одежду из натуральных тканей, например, льна, средства от солнечных ожогов, головные уборы и запастись страховкой на случай плохого самочувствия.
Привлекательность направления заключается в том, что попасть туда можно без ограничений: в июне власти Египта отменили все требования и теперь туристам не нужен ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации. Единственное — для въезда отдыхающие должны купить визу: стоит она 25 долларов, платить придется наличными.
Для покупок желательно брать с собой доллары и евро. Также можно расплатиться картами UNION PAY; «Мир» пока не принимают, но к осени египетские власти обещают запустить оплату российским «пластиком».
Попасть в Европу теперь гораздо сложнее и дороже, чем раньше: прямых рейсов нет, а получить мультивизу уже не так просто. Но многие путешественники все равно находят всевозможные лазейки. Первый и самый быстрый способ добраться в ЕС — прилететь в Белград или Стамбул, пересесть на другой рейс и отправиться в одну из европейских стран. Впрочем, это удовольствие не из дешевых.
Так, стоимость билета в Стамбул и обратно из Москвы — в пределах 30−60 тысяч рублей на человека, вдобавок 32 тысячи понадобится на перелет из турецкого города в Париж или Барселону. Еще дороже обойдется поездка из российской столицы в сербскую — порядка 60−70 тысяч рублей.
Бюджетно попасть в Европу можно, долетев до Минска, а оттуда доехав на автобусе до Вильнюса. Из столицы Литвы в другие европейские страны летает много лоукостеров.
Но есть и дешевый, только более длительный способ: добраться в Минск из Москвы на «Ласточке» (от 1,9 тысячи рублей) или самолете (5−6 тысяч рублей), а оттуда на автобусе за пять часов в Литву (стоимость билета начинается от 60 рублей и может достигать полутора тысяч рублей).
К слову, транзит в Минске сейчас особенно актуален для российских путешественников еще и потому, что здесь за один день можно сделать банковскую карту с долларовым, рублевым счетом или счетом в евро. Для этого сначала нужно купить местную симку.
Затем за «пластиком» можно обратиться в «Беларусбанк» — крупнейший банк республики (аналог «Сбербанка»), однако там проверка нерезидента может занять несколько дней, поэтому многие выбирают «Приорбанк», входящий в группу «Райффайзен». В нем нерезидентам карту выпускают за пять часов, но после оплаты двойного тарифа. Для долларового счета необходимо внести депозит в размере 300 долларов, а также заплатить 110 белорусских рублей (2,5 тысячи рублей) за четырехлетнее обслуживание карты.
Попавшим из Минска в Вильнюс туристам доступно большое разнообразие европейских лоукостеров. Например, в Осло можно долететь всего за 900 рублей венгерской авиакомпанией Wizz Air, а в Стокгольм и Швецию — за 1,3 тысячи рублей. Из Вильнюса в Лондон добраться за 1,4 тысячи рублей, а в Вену — за 1,2 тысячи рублей. Но такие билеты встречаются не всегда, в среднем на поездку из Вильнюса в одну из столиц стран ЕС нужно закладывать от 13 до 15 тысяч рублей.
Почти в два раза дешевле купить билеты из Таллина в Италию или Францию, однако сложности могут возникнуть на российско-эстонской границе, если пересекать ее на машине или автобусе — нужно обоснование для того, чтобы попасть в эту европейскую страну: работа, учеба, ВНЖ, родственники за границей. Многие просто выбирают спа-отели с медицинскими услугами и показывают бронь на границе. Такие лайфхаки, которыми постоянно делятся путешественники, можно найти на всевозможных Telegram-каналах. Например, в «Европу через Сербию. Хорватию и Словению» или «В Европу через Грецию».
Для поездки в Европу нужно оформить визу. Пока Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Чехия и Эстония приостановили выдачу «шенгена» российским туристам, Австрия, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Норвегия, Словения, Франция, Швейцария и Швеция продолжают это делать. Все они оформляют документы в среднем в течение десяти дней, однако быстрее всего получить греческий или итальянский «шенген» — потребуется от трех до семи рабочих дней, дольше всех — около 15 рабочих дней — придется ждать визу Франции и Испании. Сейчас въездной документ стоит 80 евро, еще 35 евро — консульский сбор за его оформление.
Из плюсов — многие страны сняли большинство антиковидных ограничений на въезд: так, например, не требуется сертификат о вакцинации «Пфайзером» или другим западным препаратом для въезда в Австрию, Албанию, Болгарию, Грецию, Великобританию, Венгрию, Данию, Исландию, Италию, на Кипр, в Норвегию, Хорватию, Черногорию, Чехию, Швейцарию.
«Вообще в Европу полететь можно — визовые центры работают, но прямых рейсов нет, перелет и проживание стоят дорого. Если говорить о Греции как о ближайшей альтернативе Турции в былые времена, то сейчас поездка в эту страну обойдется в ту же сумму, как раньше путешествие во Францию на Лазурный Берег. Это дорого, неудобно и сложно», — рассказали «Ленте.ру» в туристическом агентстве «Лети-в-лето».
Дорогие курорты стали бюджетнее
Добираться до привычных пляжных курортов Карибского моря из-за закрытого авиасообщения тоже стало в разы сложнее: поездка займет несколько суток, а один только перелет в Мексику, Доминикану и на Кубу обойдется в несколько сотен тысяч рублей.
Туроператоры предлагают заменить их более доступными направлениями — например, курортами Юго-Восточной Азии. Так, на Мальдивы можно добраться прямыми рейсами. Цены на элитные курорты сейчас немного снизились, рассказала «Ленте.ру» руководитель турагентства «100 дорог Москва» Насиба Алиева: «Сейчас Мальдивы — на пике бронирования. Сложилось мнение, что летом условный сезон дождей, а зимой — сухой сезон. Зато сейчас там классные цены. Например, двое взрослых и ребенок могут улететь на неделю от 280−300 тысяч в хороший четырехзвездочный отель по системе all inclusive, либо в нормальную “пятерку” с завтраками».
стоит путевка на троих на Мальдивы в летний сезон
Еще дешевле может обойтись тур на Шри-Ланку: стоимость путевки начинается от 180 тысяч рублей. До начала июня туда летали прямые рейсы, но после задержания самолета, собиравшегося вылететь в Москву, российские власти решили приостановить авиасообщение со страной.
К тому же туристам при планировании поездки следует учитывать обстановку в Шри-Ланке: в стране не прекращаются митинги, объявили дефолт, возникают перебои со светом и бензином.
Другой альтернативой выступают Вьетнам и Таиланд. Сейчас они тоже заметно подешевели: из-за оттока туристов цены на отели, рестораны и такси стали ниже, чем до пандемии коронавируса. Но больно по карману может ударить перелет. Так, на Пхукет дешевле и проще улететь компаниями FlyDubai и Emirates с пересадкой в ОАЭ. Билет туда и обратно обойдется в 80 тысяч рублей, путевки у туроператоров стартуют от 120 тысяч рублей на человека.
Еще один плюс направления — с 1 июня власти Таиланда смягчили правила въезда для путешественников. В частности, они отменили обязательный карантин для туристов. Вакцинированным туристам при пересечении границы нужно показать сертификат о прививке и медицинскую страховку, покрывающую расходы на сумму не менее 10 тысяч долларов. Непривитые путешественники должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. Кроме того, с 1 июля отменяется требование об обязательной регистрации в Thailand Pass.
Единственный минус, с которым сейчас можно столкнуться в Таиланде, — дожди. Однако опытные путешественники знают, что в разных частях королевства сезон муссонов наступает в разное время года. Чтобы застать хорошую погоду в летние месяцы, лучше отправиться на юг Сиамского залива: острова Самуи, Пханган и Тао.
Курорты Индонезии — например, Бали — тоже открыты для россиян без ограничений. Вот только полет на этот индонезийский остров может занять несколько дней: в таком случае билет с четырьмя пересадками стартует от 60 тысяч рублей, с одной пересадкой — от 500 тысяч рублей.
Если тратить круглые суммы и несколько суток на перелет не хочется, всегда есть запасной аэродром в виде стран СНГ — Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Во все государства, кроме последнего, из Москвы осуществляются прямые рейсы, к тому же туда не нужны визы, а в Армению и Белоруссию и вовсе можно попасть по российскому паспорту.
Дешевле всего в начале июля из Москвы получится улететь в Ташкент и Бишкек — стоимость авиабилетов начинается от 22 и 24 тысяч рублей соответственно. Лететь в Ереван в аналогичный период уже не так выгодно: цена на перелет прямым рейсом стартует от 34 тысяч рублей. А вот Баку и Тбилиси вырываются в лидеры по дороговизне среди СНГ-направлений. Так, перелет в обе стороны в столицу Азербайджана стоит минимум 40 тысяч рублей, а перелет в столицу Грузии с пересадкой в Анталье или Баку не найти дешевле 46 тысяч.
В поисках бюджетного пляжного отдыха многие туристы отправляются в Абхазию. Поскольку крупного аэропорта в стране нет, добраться сюда проще всего через Сочи. Стоимость авиабилетов из Москвы в самый разгар сезона в обе стороны начинаются от 15 тысяч рублей на человека.
Прямо в аэропорту Адлера путешественники могут сесть на такси (оно обойдется в две-три тысячи рублей) или автобус (билет стоит в пределах 200−300 рублей) и добраться до границы. Еще один вариант — поехать поездом (проезд в плацкарте начинается от 4,7 тысячи рублей на человека, в купе — о 6,7 тысячи рублей), но проблема в том, что билеты сразу раскупают, к тому же семьям сложно найти места рядом. Некоторые путешественники добираются на своей машине.
В Абхазии можно разместиться в отеле, санатории, снять апартаменты, квартиру или виллу на берегу моря. В среднем сутки проживания обойдутся в 2,7 тысячи рублей на человека. Отдых здесь на 10−15 процентов дешевле, чем, например, в Сочи.
Когда лучше всего бронировать
Готовиться к отдыху всегда лучше заранее. «Цены растут каждый день — из-за ограниченного выбора и при этом высокого спроса. Люди сидели до последнего, а потом резко захотели отдохнуть, операторы и отели это понимают. По сравнению с зимой в валюте цены подросли в полтора-два раза. Если туристы хотят отдохнуть этим летом, бронировать нужно срочно», — пояснили в турагентстве «Лети-в-лето».
Но совсем заранее делать это не стоит, поскольку ситуация все же нестабильная. Последние два года приходилось много всего перебронировать.
Насиба Алиева руководитель турагентства «100 дорог Москва»
Впрочем, это правило в основном касается зарубежных туров, покупать туры по России довольно выгодно и сейчас, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. «Есть авиаперевозки, скидки по 20 процентов по разным направлениям. До июля многие туры раскуплены. По прогнозам, во внутреннем туризме можем выйти на уровень доковидного года, даже несмотря на приостановку работы аэропортов на юге — их отчасти компенсируют железнодорожные и автомобильные перевозки. В целом россияне активнее всего скупают пляжные и оздоровительные туры, потом идут культурно-познавательные и гастрономические. Но вообще очень востребованы комплексные туры: туристы едут отдыхать, а заодно и посмотреть что-нибудь», — пояснил специалист.
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