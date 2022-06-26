Отмена права на аборты подвела Америку к новому расколу

Речь об отмене вердикта по делу Роу против Уэйда от 1973 года, который на федеральном уровне гарантировал право на прерывание беременности до срока примерно в 28 недель. Теперь этот вопрос каждый штат будет решать сам. Более двух десятков штатов, где у власти Республиканская партия, уже запретили или собираются ограничить аборты. По данным организации Planned Parenthood, примерно половина (около 36 миллионов) американок детородного возраста лишатся возможности сделать аборт в своих штатах.
Это решение для США сродни национальному землетрясению. Трудно назвать более сакральную для прогрессивной части общества свободу. Спустя полтора десятка лет после провозглашенной Бараком Обамой либеральной революции, когда дальнейшее распространение прогрессивных свобод в Америке казалась неизбежным, консерватизм нанес мощный ответный удар.
Клиники в десятке штатов уже заявили о приостановке оказания таких услуг — это, например, Алабама, Арканзас, Висконсин, Кентукки, Миссури, Техас.
С одной стороны, у жительниц таких регионов останется возможность прервать беременность в другом штате, но такая поездка связана с дополнительными сложностями и позволить себе это смогут далеко не все. Несколько крупных американских компаний (Airbnb, Netflix, Starbucks, Tesla) заявили, что будут покрывать своим сотрудницам расходы на такие поездки. Но это все меры-заплатки, слабо влияющие на тот факт, что для десятков миллионов американок прерывание беременности станет практически недостижимым.
Вердикт вновь расколол Америку. Десятки тысяч сторонников лагеря «за право выбора» для женщин (англ. pro choice) вышли на акции протеста в Бостоне, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сиэтле и других крупных городах. Хотя в соцсетях распространялись призывы устроить «ночь ярости», по большей части акции проходили эмоционально, но мирно. Но в Нью-Йорке протестующие перекрыли движение по нескольким улицам, а в Финиксе полиция пустила в ход против разгневанной толпы слезоточивый газ. По данным газеты New York Post, 25 человек в разных городах были задержаны. Были свои митинги и у противоположного консервативного лагеря «за право на жизнь» плода (англ. pro life), в котором празднуют победу.
Хотя решение суда сугубо внутриамериканское, такой поворот в стране, претендующей на роль морального компаса прогрессивного мира, ударил по имиджу США. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал аборты фундаментальным правом всех женщин, а правящая партия предложила вписать это право в конституцию страны. Раскритиковали вердикт в Великобритании и Канаде. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала решение ВС США как «удар по правам женщин и гендерному равенству».
Это тяжелый удар и лично для Байдена. Глава, как любит писать американская пресса, «самого могущественного офиса в мире», раз за разом оказывается бессилен противостоять возникающим вызовам.
Его реформы по большей части остались обещаниями. На выходных, правда, удалось принять закон, который, по заявлениям Белого дома, вводит «самые революционные ограничения на оборот оружия за последние десятилетия». С одной стороны, это действительно так. С другой, превосходная степень — это результат не глубины мер в законе, а практически полного бездействия на протяжении предыдущих десятилетий. Сами же меры хотя и являются шагом в нужном направлении, но, по мнению многих экспертов, проблему огнестрельного насилия в США в корне не решают. Но и этот скромный успех утонул в океане разочарования из-за вердикта по абортам.
В остальном Байден оказался неспособен преодолеть внутренний раскол в США, обуздать беспокоящие граждан инфляцию и цены на бензин. Консерваторы вели масштабное наступление на аборты не первый год и готовящийся вердикт секретом не был, но Байден сделать с этим ничего не мог. И то, что это не его личная вина — политическая система в США просто не дает ему полномочий, — едва ли утешит его сторонников. Байден призвал конгресс принять федеральный закон с гарантиями на аборты, но при нынешних политических раскладах в Вашингтоне это утопия.
Вдвойне болезненно, что эту пощечину Байден во многом получил от своего предшественника республиканца Дональда Трампа. Именно тот за время своего президентства усадил в ВС троих относительно молодых консерваторов, чем на многие годы вперед обеспечил им преимущество в суде над либералами (6 против 3). Это и позволило принять нынешнее решение. Сам Трамп назвал его «победой в жизни и верховенства права».
Что дальше? С уверенностью можно сказать две вещи. Во-первых, решение суда усугубит раскол в обществе. Как пишет журнал The Atlantic, если в середине XX века характерной для США чертой было сплочение общества, то XXI век становится периодом раскола. США «скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций», что является «не метафорой, а географической и исторической реальностью».
Во-вторых, что решение Верховного суда напрямую повлияет на результаты предстоящих промежуточных выборов в конгресс в ноябре и станет одной из главных тем президентской кампании-2024. Хотя эксперты и расходятся во мнениях — в какую именно сторону.
Наконец, вердикт может возродить дискуссию в либеральных кругах о реформе Верховного суда. Не имея обозримых перспектив получить численный перевес в суде, демократы размышляют, как можно изменить этот институт. Среди звучавших идей — увеличение численности суда с тем, чтобы заполнить новые вакансии либеральными судьями и тем самым склонить перевес на свою сторону. Но все это тонкий политический лед с непредсказуемыми последствиями. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что сам Байден пока не склонен к такой реформе.