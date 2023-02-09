18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 9 февраля
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Многие зарубежные бренды под давлением своих правительств уходят из России, что приносит им большие убытки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».
Иностранные наемники получают зарплату от 30 тыс. до 100 тыс. гривен (от 59 тыс. до 198 тыс. руб.).
Кадыров задался вопросом, должна Россия бояться третьей мировой войны или защищать интересы российского народа. По его мнению, «проевропейские разговоры» подрывают авторитет армии и государства.
«Эти обвинения — чушь», — сообщили в МИД Норвегии в ответ на просьбу прокомментировать публикацию американского журналиста.
В январе первая группа заключенных, участвовавших в военной операции, была помилована, говорил он.