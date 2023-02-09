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9 февраля: главное за день
18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 9 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин пожелал всего доброго ушедшим из России брендам

Многие зарубежные бренды под давлением своих правительств уходят из России, что приносит им большие убытки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

СК России назвал зарплату западных наемников на Украине

Иностранные наемники получают зарплату от 30 тыс. до 100 тыс. гривен (от 59 тыс. до 198 тыс. руб.).

Кадыров обвинил генерала в готовности «заранее проиграть войну»

Кадыров задался вопросом, должна Россия бояться третьей мировой войны или защищать интересы российского народа. По его мнению, «проевропейские разговоры» подрывают авторитет армии и государства.

МИД Норвегии отверг обвинения в подрыве «Северных потоков»

«Эти обвинения — чушь», — сообщили в МИД Норвегии в ответ на просьбу прокомментировать публикацию американского журналиста.

Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

В январе первая группа заключенных, участвовавших в военной операции, была помилована, говорил он.

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