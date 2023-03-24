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Спецоперация на Украине
18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Как страны оказались на «верной стороне истории» и что это значит для украинского урегулирования. Россия и Китай не намерены сбавлять темпы сближения, следует из заявлений лидеров двух стран.

Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

«Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — говорится в сообщении заместителя министра обороны королевства Аннабель Голди.

Кремль оценил решение МУС об «аресте» Путина

В Кремле спокойно относятся к решению МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и не принимают его «близко к сердцу», заявил Дмитрий Песков.

Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Накануне апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в нарушении санкций, незаконных сделках и отмывании денег.

Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper

Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы тот прекратил выполнять свою задачу.

Минюст внес в реестр иноагентов Илью Варламова

Согласно заявлению Минюста блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.

Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров

Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.

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