18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Как страны оказались на «верной стороне истории» и что это значит для украинского урегулирования. Россия и Китай не намерены сбавлять темпы сближения, следует из заявлений лидеров двух стран.
«Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — говорится в сообщении заместителя министра обороны королевства Аннабель Голди.
В Кремле спокойно относятся к решению МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и не принимают его «близко к сердцу», заявил Дмитрий Песков.
Накануне апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в нарушении санкций, незаконных сделках и отмывании денег.
Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, чтобы тот прекратил выполнять свою задачу.
Согласно заявлению Минюста блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.
Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.