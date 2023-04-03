Перечислены необычные исследования о кофе

Ученые из Швейцарии оценили потенциальное воздействие глобального потепления на урожаи кофе, кешью и авокадо и пришли к выводу о том, что даже при сценарии умеренного изменения климата мир может потерять половину своих лучших земель для выращивания кофе. К концу столетия напиток превратится в дорогое удовольствие.
Британские ученые опубликовали исследования «вреда» корпоративных бонусов для сотрудников, в частности — бесплатных напитков и сладостей, которые находятся в свободном доступе. 1874 медицинских и научных работников ответило, сколько чая, кофе и печенек они употребляют в день и когда, по их мнению, употребление может считаться «чрезмерным».
Исследователи из Университета Астон создали высококачественное биодизельное топливо из водорослей, которые питались кофейной гущей, а после перерабатывались. Созданное биотопливо обеспечивает минимальные выбросы и хорошую производительность, не содержит пенополиуретан и нейлон.
Работники Университета Южной Флориды провели несколько экспериментов в розничных магазинах товаров для дома во Франции и Испании. На входе в эти магазины покупателям предлагали выпить бесплатный кофе. Сравнив чеки, ученые выяснили, что выпившие кофеин люди покупали больше.
Научная работа, опубликованная сотрудниками Калифорнийского университета и Университета Колорадо отвечает на вопрос, как кофе влияет на работу сердца. Исследователи выяснили, что употребление кофе с кофеином не приводит к увеличению количества ежедневных эпизодов дополнительных сердечных сокращений, известных как преждевременные сокращения предсердий. Данное явление предсказывает потенциально опасное заболевание сердца — мерцательную аритмию.
Ученые из Университета Земмельвейса в Венгрии и Лондонского университета Королевы Марии опубликовали результаты своего 11-летнего исследования, в котором они изучали, как молотый кофе влияет на продолжительность жизни. Результаты показали, что у тех, кто выпивал от 0,5 до 3 чашек в день, вероятность смерти к концу исследования была на 12% ниже, чем у тех, кто не пил кофе совсем.