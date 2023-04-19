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Главные новости к вечеру 19 апреля
17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 19 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Госдуме призвали продлить майские выходные на 2—5 мая

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая.

Козловский подал иск к просившему проверить его на экстремизм Бородину

Бородин просил МВД и Генпрокуратуру проверить Козловского на экстремизм и дискредитацию армии. Козловский называл его заявления «лживыми и подлыми обвинениями».

Электронные повестки в весенний призыв не будут иметь юридической силы

Электронные повестки в весенний призыв будут рассылать в тестовом режиме, но они должны дублироваться традиционными способами, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей.

Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон

Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — штурмовики взяли под контроль еще три квартала, десантники блокировали город с северной и южной окраин.

Российским военкорам и политологам пришли подозрительные посылки со статуэтками

На фоне теракта с Владленом Татарским эти посылки проверили сотрудники полиции.

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