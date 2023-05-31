19:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 31 мая
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Российская авиация уничтожила последний украинский боевой корабль, заявили в Минобороны.
C предложением ввести в стране военное положение ранее выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ринкевичс занимает должность главы МИД Латвии с 2011 года.
ВСУ перейдут в наступление этим летом, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России.