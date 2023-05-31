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Главные новости к вечеру 31 мая
19:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 31 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

Российская авиация уничтожила последний украинский боевой корабль, заявили в Минобороны.

Песков: введение военного положения в России не обсуждается

C предложением ввести в стране военное положение ранее выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса избрали президентом страны

Ринкевичс занимает должность главы МИД Латвии с 2011 года.

В Белом доме анонсировали контрнаступление ВСУ летом

ВСУ перейдут в наступление этим летом, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств

Данная мера является ответом на решение Москвы сократить присутствие госслужащих Германии в России.

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