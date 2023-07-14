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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

В ЮАР заявили об отказе России заменить Путина Лавровым на саммите

Россия выступила против того, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо президента возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола. Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол.

Замглавы Минцифры Паршина поместили под домашний арест

Замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении крупной взятки, отправили под домашний арест на два месяца.

Умер писатель Милан Кундера

Французский писатель чешского происхождения скончался в Париже в возрасте 94 лет.

ФНС разъяснила порядок автоматических списаний налогов с граждан

Федеральная налоговая служба реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов», автоматически списывая деньги с виртуальных кошельков.

Путин сообщил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют.

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