18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Россия выступила против того, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо президента возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола. Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол.
Замминистра цифрового развития РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении крупной взятки, отправили под домашний арест на два месяца.
Французский писатель чешского происхождения скончался в Париже в возрасте 94 лет.
Федеральная налоговая служба реализует новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов», автоматически списывая деньги с виртуальных кошельков.
Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют.