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23:02 (мск), источник: ТАСС

Минцифры запретило сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

КАЛУГА, 11 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ ввело запрет на использование для служебных целей мобильных устройств от американской корпорации Apple. Об этом журналистам сообщил в кулуарах форума «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.

Источник: Reuters

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится», — сказал министр.

По его словам, в личных целях iPhone можно использовать, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту.

«Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту», — добавил Шадаев.

Министр пояснил, что министерство не планирует финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям.

О запрете техники Apple

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости». С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.

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