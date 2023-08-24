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10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 24 августа

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Дело о самолете Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total
Иван Сибула расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Пять стран станут новыми членами БРИКС
Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут новыми участниками объединения БРИКС.

Япония начала сброс в океан первой партии воды с «Фукусимы-1»
Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель.

США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей
США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

В Европейской части России зафиксировали первые заморозки
Ниже нуля опустилась температура воздуха в Костромской и Кировской областях.

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