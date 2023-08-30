Древний мост возрастом 2 тысячи лет найден в Великобритании Он был построен еще римлянами и имел важное значение
Фоторепортажи
16Жара в мире
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 30 августа

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

БПЛА совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область
В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.

В Геленджике загорелся лесной массив на площади 118 гектаров
В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей, включая добровольцев.


Россияне рассказали, сколько тратят на подготовку к школе
У 73% родителей уходит на расходы более 10 тысяч рублей.

«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России по футболу
У красно-белых голом в дебютном матче отметился Срджан Бабич.

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Белорусскому лидеру исполнилось 69 лет.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта