13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 30 августа
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БПЛА совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область
В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.
В Геленджике загорелся лесной массив на площади 118 гектаров
В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей, включая добровольцев.
Россияне рассказали, сколько тратят на подготовку к школе
У 73% родителей уходит на расходы более 10 тысяч рублей.
«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России по футболу
У красно-белых голом в дебютном матче отметился Срджан Бабич.
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Белорусскому лидеру исполнилось 69 лет.