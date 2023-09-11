18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 11 сентября
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Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни
Лидер КНДР посетит Россию по приглашению Владимира Путина.
ЕК уточнила механизм санкций в отношении личных вещей россиян
Страны ЕС не должны запрещать россиянам ввозить на территорию Евросоюза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши, сказано в сообщении ЕК.
Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести»
Звание присвоено Рязани, Владимиру, Подольску, Воткинску, Находке, Новомосковску, Прокопьевску, Рубцовску, а также Улан-Удэ и Ханты-Мансийску.
Маск ответил критикам его решения не включать Starlink у Крыма
Американский предприниматель отверг обвинения в государственной измене за отказ разрешить ВСУ использовать Starlink для атак на Черноморский флот России.
Россия предложила безвизовый режим пяти странам
Россия для привлечения обеспеченных туристов предложила ввести взаимный безвизовый режим Бахрейну, Кувейту, Малайзии, Оману и Саудовской Аравии, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников.