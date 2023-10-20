11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 20 октября
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Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
Там о ходе спецоперации ему доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
США провели взрыв на полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
Минэнерго США сообщило, что 18 октября в Неваде прошли испытания с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз».
СМИ: американскую военную базу в Ираке обстреляли из «Градов»
Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».
Минпромторг подготовил список авто для чиновников
Это машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.
Расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56%
Траты сократятся по большей части в связи с уменьшением расходов на льготы растущему бизнесу.