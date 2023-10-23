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Главные новости к вечеру 23 октября
17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 23 октября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Грушко: НАТО нарушит договор, закрыв Балтийское море для России
Закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права.

Израиль перенес операцию в Газе из-за переговоров о пленных
По словам одного источника из армии Израиля, ХАМАС может освободить примерно 50 пленных с двойным гражданством вне какой-либо более крупной договоренности.

Франция обвинила Россию в панике граждан из-за нашествия клопов
По данным журналистов, гипотеза о «роли России» серьезно рассматривается в разведсообществе.

Вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса
Исходный препарат давал иммунитет к COVID-19 в течение первых двух лет.

Россияне рассказали, можно ли купить счастье за деньги
Больше половины опрошенных — 51% — ответили, что счастье можно купить за деньги.

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