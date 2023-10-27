12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 27 октября
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В Евросоюзе назвали Венгрию растущей угрозой
Чиновники заявили о растущих рисках изоляции Венгрии в Евросоюзе и недоверии со стороны остальных стран Европы из-за контактов с Москвой.
Израиль привлек «самое мощное кибероружие» к поиску заложников
Израиль использует Pegasus и другие шпионские программы для обнаружения заложников в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Об этом же ранее писало израильское издание Haaretz.
Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь
Повысить минимальную стоимость алкоголя в рознице предлагается на 7,5%.
Умер экс-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян
Ли Кэцян был премьером максимально возможные два срока по пять лет — с 2013 по 2023 годы.
США нанесли удары по иранским объектам в Сирии
Нанесены удары по объектам, которые использовались Корпусом стражей исламской революции и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона.