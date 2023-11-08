18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 8 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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ЕК решила начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Путин заявил о попытках НАТО «выйти за географические рамки»
США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые военно-политические альянсы.
В Луганске убит депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
В машине депутата сработало взрывное устройство.
Правительство Словакии заблокировало отправку Киеву боеприпасов
Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 миллиона евро на военные нужды. Речь шла преимущественно о боеприпасах.
В России предлагают ввести единое пособие для беременных
Основатель Национального родительского комитета предложила предоставлять женщинам выплату единого пособия по беременности «лишь по факту регистрации беременности».