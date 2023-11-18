06:53 (мск), источник: AmurMedia.ru
Неделя с AmurMedia: снег и кадры, бесчеловечная пуля, школа закрыта и приговор тот же
Читательский выбор публикаций информационного агентства за последние 7 дней.
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Михаил Дегтярёв: Следующий снегопад принесёт с собой не только осадки, но и кадровые решения
Сегодня на прошедшем в Хабаровске совещании разбирали ситуацию с уборкой снега в Хабаровске после циклона. Дорожный коллапс и тысячи жалоб от жителей в соцсетях на нечищеные дороги, проезды, дворы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) губернатора Михаила Дегтярёва.
Сергей Кравчук: улицы Хабаровска будем очищать в круглосуточном режиме, пока не устраним последствия обрушившихся циклонов
Во всех районах Хабаровска дорожники убирают снег с дорог и тротуаров.
В Хабаровске открылась международная выставка «Духовное наследие»
В минувший четверг в стенах Дальневосточного художественного музея состоялось торжественное открытие международной выставки «Духовное наследие» (12+). Мероприятие проходит в рамках проекта «Женщина в искусстве» (12+), призванного показать зрителю мир таким, каким его видит женщина-художник.
Печального пса подстрелили средь бела дня в Хабаровске
Пса, который, видимо, потерял хозяев, подстрелили на парковочной площадке у арены «Ерофей» в Хабаровске. Ранее кобеля с печальными глазами видели на автобусной остановке «Дендрарий», сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Благотворительная акция по сбору теплых вещей проходит в Хабаровском крае
В Хабаровском крае с 10 октября проходит краевая благотворительная акция «От теплого сердца», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края. За месяц адресную помощь получили 1 070 человек, в том числе 891 ребенок.
Отняли портфель и сменку: дети мигрантов напали на школьницу в Хабаровске
По предварительной информации, дети мигрантов напали на школьницу в Хабаровске, отняли у ребенка портфель и сменку, а также требовали от нее деньги на карманные расходы. В настоящее время по данному инциденту проводится процессуальная проверка под надзором краевой прокуратуры, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Приговор Сергею Фургалу по делу об организации убийств Мособлсуд оставил в силе
Московский областной суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию убийств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на корреспондента ТАСС (16+).
Впервые после пандемии в аэропорту Хабаровска зарегистрировали двухмиллионного пассажира
Ранним утром 13 ноября на регистрации рейса S75238 Хабаровск — Новосибирск зафиксировали новый рекорд международного аэропорта Хабаровск за последние годы. 2 миллиона пассажиров ранее фиксировалось в воздушной гавани в 2019 году, до введения ограничений, вызванных Covid-19. Спустя четыре года пассажиропоток аэропорта Хабаровск не только восстановился к допандемийным показателям, но и превысил их — так, в нынешнем году двухмиллионный пассажир зафиксирован на неделю раньше, чем в 2019-м, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Хабаровский аэропорт».
Школу № 13 в Хабаровске закрывают на ремонт
На средства федеральной субсидии в Хабаровске отремонтируют школу № 13. Она стала единственным учебным учреждением в краевой столице, которое прошло отбор на проведение капитального ремонта по Президентской программе с двухгодичным циклом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Хабаровский край: родина гренландских китов, самолетов и предприимчивых людей
14 ноября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев презентовал достижения в сфере реализации инфраструктурных проектов, развития промышленности, образования и туризма на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. В настоящее время под личным контролем президента РФ Владимира Путина реализуется федеральная программа по развитию Дальнего Востока. Как отметил президент, развитие всего Дальнего Востока является национальным приоритетом России на XXI век, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.