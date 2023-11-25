07:27 (мск), источник: AmurMedia.ru
Неделя с AmurMedia: опять метель, бюрократический водоворот, движение по новому, сколько ₽
Подборка самых популярных новостей с 19 по 25 ноября.
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Падение на льду стоит денег и об этом хабаровчанам надо знать — юрист
Юристы и медперсонал травмпунктов отмечают рост количества пострадавших после падения на наледи, которая покрыла чуть ли не все улицы Хабаровска. Многие из них не намерены глотать досаду по поводу сломанной руки или вывиха лодыжки, а идут в суд, добиваясь возмещения ущерба, сообщает ИА AmurMedia.
Китайская метель наведет шороху на улицах Хабаровска
Четвертый по счету снежный циклон накроет Хабаровск в середине рабочей недели. Ненастье обещает быть не сильнее предыдущих, но ее приход будет значительным, так как в городе за конец осени уже выпала двухмесячная норма снега. Когда циклон покинет столицу края в городе, ощутимо похолодает, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Жители Хабаровского района месяц не видят общественного транспорта
Жители нескольких поселений Хабаровского района лишись общественного транспорта. Единственный в этой локации маршрут перестал курсировать между селом Мирное и микрорайоном имени Горького. Теперь люди едут по своим делам или на личном транспорте или вызывают такси по взлетевшим тарифам, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.
Тело 5-летнего ребёнка и его матери обнаружили в Хабаровске
21 ноября в квартире жилого дома по ул. Волочаевская, 87 в г. Хабаровске обнаружен труп 5-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. Тело 33-летней матери ребенка обнаружено рядом с многоквартирным домом.
Перспективный инвестпроект пятый год тонет в бюрократическом водовороте в Хабаровске
Перспективный инвестиционный проект по строительству жилищного комплекса на хабаровской Ореховой сопке пятый год тонет в бюрократическом водовороте. Застройщик выиграл землю для комплексного освоения территории на аукционе, проводимом администрацией Хабаровска, еще в 2018 году и заключил договор аренды. Заканчивается 2023-й, а строительство по-прежнему не началось. Более того, сейчас администрация и застройщик встречаются в судах как истец и ответчик. Первый требует расторжения договора, заключенного им же до 2026 года. Застройщик уверен, что наткнулся на те самые «административные барьеры», и недоумевает, как можно с одной стороны докладывать об улучшении инвестклимата в Хабаровске, а с другой — выбирать не вполне понятную позицию при рассмотрении документов, что выливается в препятствие инвесторам в выполнении своих обязательствах по освоению земельного участка. В ИА AmurMedia изучили дело* и попытались разобраться в ситуации.
В Хабаровском крае открыли движение поездов по новому пути
Открыто движение поездов по новому второму пути на перегоне Селихин — Эльдиган в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».
Горожане откликнулись на призыв мэра Хабаровска и вышли на очистку дорог от снега
Депутаты и молодёжь откликнулись на призыв мэра Хабаровска и вышли на очистку города от снега. Депутаты Хабаровской городской думы чистили сегодня тротуары на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара,
ГКЛ «Холдоми» и «Хехцир» из Хабаровского края удостоены национальной премии
В Москве состоялась торжественная церемония награждения второй национальной премии «Горы России», на которой назвали лучшие горнолыжные курорты и отели. Участие в ней приняли 342 представителя индустрии со всей страны. Это курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры. Народное голосование проходило с 1 августа по 15 октября в 27 номинациях, передает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости (18+).
Минобрнауки РФ утвердил Юрия Марфина в должности ректора ТОГУ
Ректором Тихоокеанского государственного университета назначен Юрий Марфин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Минобрнауки РФ.