8 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
«СКА-Хабаровск» в четвертьфинале Кубка России сыграет дома с ФК «Сочи»
Игра пройдёт 13 марта на стадионе имени Ленина в краевой столице.
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Соперником ФК «СКА-Хабаровск» в первом этапе четвертьфинальной части Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу станет «Сочи». Эту игру дальневосточники должны провести на домашнем поле 13 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Всегда приятно играть с командой РПЛ, неважно какой, — прокомментировал жребий защитник ФК «СКА‑Хабаровск» Олег Кожемякин в интервью «Матч ТВ». — Новость восприняли положительно, хотим удачно сыграть. Все‑таки это Кубок России, у нас там происходит ротация в команде, что очень хорошо. Кто мало времени в Первой Лиге получает, играет в кубковых встречах. Думаю, домашняя арена и болельщики помогут команде — это будет интересно, потому что заждались Премьер‑лигу. Может быть, весна начнется для болельщиков с позитива.
Другие пары этого этапа составили московский «Спартак» и «Оренбург», «Зенит» и столичное «Динамо», «Локомотив» и «Балтика», «Волгарь» и «Ахмат». На данной стадии турнира сильнейшего определят игры ФК «Химки» с «Краснодаром», «Родины» с «Уралом» и ЦСКА с «Ростовом».
Нынешний сезон «Сочи» проводит крайне неудачно: после 17 матчей в активе команды всего 10 очков и последнее, 16 место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» в МЕЛБЕТ-Первой лиге чуть успешнее: 20 баллов после 24 игр и 11 позиция в рейтинге. Весеннюю часть первенства 2023/24 годов дальневосточники начнут 3 марта выездным поединком с «Волгарём».