Как на электричках. Между Петербургом и Москвой хотят запустить авиашаттлы с проездными билетами

Кроме того, в аэропортах есть норматив о том, что регистрация заканчивается за 40 минут до полета. Однако собеседник «Фонтанки» вспоминает, что опыт укороченного интервала для регистрации при полетах в Москву уже был, как и отдельный вход для таких пассажиров.



Для досмотра на месте у выделенного гейта тоже придется организовывать дополнительные мощности. В любом случае запуск такого многообещающего эксперимента — решение федерального уровня. «Это, конечно, министр должен будет руками собирать. Но если такая задача поставлена, то ничего нереального здесь нет», — говорит он. Напомним, сейчас Минтранс возглавляет экс-руководитель «Аэрофлота» Виктор Савельев.



Сейчас, помимо авиарейсов, пассажирское сообщение между Москвой и Петербургом осуществляется поездами, в частности скоростными «Сапсанами». При этом уже идут подготовительные работы для строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, путь по которой будет занимать два часа пятнадцать минут, а поезд будет прибывать к Московскому вокзалу.