Главные новости к вечеру 30 января

Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 под Белгородом

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.



МИД ответил на угрозу размещения ядерного оружия США в Британии

Сергей Рябков назвал дестабилизирующим шагом решение США о возвращении ядерного оружия в Великобританию. Он также заявил, что Москва «решительно предостерегает» Вашингтон от этого.



Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

За шесть лет он заработал 67,6 млн рублей.



Медведев назвал условие мирного договора с Японией

По его словам, Москве «глубоко наплевать» на «чувства японского народа» по поводу Курил.



Группа «Би-2» сообщила об отмене решения о депортации в Израиль

На данный момент участники группы продолжают находиться в миграционном центре в Бангкоке.