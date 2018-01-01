Все про инцидент с Турцией. Коротко

Президент России Владимир Путин назвал инцидент «ударом, который нам нанесли в спину пособники терроризма»: «Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идёт большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирований».

Но если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. [...] Они не раз пожалеют о содеянном. Владимир Путин из послания президента Федеральному собранию

С 1 января 2016 года приостанавливается действие безвизового режима с Турцией, запрещается ввоз цветов, фруктов, овощей и мяса кур и индеек. Российские работодатели больше не смогут нанимать работников из Турции, а деятельность турецких компаний будет ограничена.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Турцию для переговоров о сотрудничестве. В беседе с журналистами выразил сомнения в том, что это был «непреднамеренный акт». Но сказал, что Россия не собирается воевать с Турцией. Послу Турции в России был выражен решительный протест. Кроме этого, Лавров говорил по телефону с госсекретарем США Джоном Керри — США, по российско-американскому меморандуму об избежании инцидентов в воздухе, несут ответственность за безопасность полетов и действия своих союзников. Но пока приемлемого решения найдено не было.

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию. В ответ все российские компании отменили чартеры, путевок больше не продают.

Россельхознадзор с 1 декабря запретил поставки мяса птицы с одного из 16 (шесть из них были запрещены ранее) имеющих на это право турецких предприятий из-за найденных в нем листерей.

Роспотребнадзор 26 ноября отчитался о ведении усиленного контроля за турецкой продукцией в течение всего года и изъятии 800 кг продукции. Ведомство сомневается в соответствии российским требованиям продовольствия (мяса, рыбы, фруктов, орехов и кондитерских изделий) и детской одежды, моющих средств и мебели.

Минсельхоз заявил, что каждый шестой турецкий товар не соответствует российским требованиям.

Исполком Российского футбольного союза рекомендовал отечественным клубам отказаться от проведения зимних сборов в Турции.