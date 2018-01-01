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Все про инцидент с Турцией. Коротко

24 ноября над турецко-сирийской границей турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Туристам порекомендовали отказаться от поездок в Турцию, а туроператорам запретили продавать путёвки. 7 месяцев спустя после извинений турецкого президента Эрдогана и других важных политических шагов, взаимотношения двух стран стали значительно теплее. Рассказываем подробности.

Фото© AP 2018
1.Как это произошло2.Как отреагировала Россия3.Как всё разрешилось
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Как это произошло

Без предупреждения. Штурман сбитого Су-24 Константин Мурахтин рассказал журналистам, что российский бомбардировщик возвращался на базу с задания. Весь полет контролировался и проходил только над территорией Сирии в километре от турецкой границы. В контакт — визуальный или по радио — с турецкими ВВС не входили. Истребителя F-16 рядом с собой не видели. Как не заметили и ракету: она прилетела в хвост самолета.

Оба летчика катапультировались. Но, по данным Министерства обороны, командира бомбардировщика расстреляли с земли. Штурману удалось спастись. Во время поисково-спасательной операции был сбит вертолет Ми-8, погиб морской пехотинец.

Штурман целый день скрывался от разыскивавших его джихадистов. Затем вышел на связь. Его спасли почти спустя сутки после того, как самолет был сбит.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВВС Турции сбили самолет, потому что у бомбардировщика не было опознавательных знаков и он пересек воздушное пространство Турции. Премьер-министр Ахмет Давутоглу, признавший, что лично отдал приказ о выпуске ракеты по Су-24, говорил, что Москву неоднократно предупреждали о недопустимости нарушения воздушного пространства Турции.

Глава Турецкого МИД в разговоре с Сергеем Лавровым принес соболезнования за смерть летчика, но сказал, что самолет залетел в Турцию на 17 секунд.

26 ноября генштаб Турции опубликовал запись, где, по их словам, диспетчер командного центра ВВС Турции в городе Диярбакыр обращается к «неопознанному воздушному судну» на английском языке. «Это турецкие ВВС. Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству, немедленно смените курс на юг».

© The Independent
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Как отреагировала Россия

Президент России Владимир Путин назвал инцидент «ударом, который нам нанесли в спину пособники терроризма»: «Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идёт большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирований».

Но если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. [...] Они не раз пожалеют о содеянном.
Владимир Путин
из послания президента Федеральному собранию

С 1 января 2016 года приостанавливается действие безвизового режима с Турцией, запрещается ввоз цветов, фруктов, овощей и мяса кур и индеек. Российские работодатели больше не смогут нанимать работников из Турции, а деятельность турецких компаний будет ограничена.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Турцию для переговоров о сотрудничестве. В беседе с журналистами выразил сомнения в том, что это был «непреднамеренный акт». Но сказал, что Россия не собирается воевать с Турцией. Послу Турции в России был выражен решительный протест. Кроме этого, Лавров говорил по телефону с госсекретарем США Джоном Керри — США, по российско-американскому меморандуму об избежании инцидентов в воздухе, несут ответственность за безопасность полетов и действия своих союзников. Но пока приемлемого решения найдено не было.

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию. В ответ все российские компании отменили чартеры, путевок больше не продают.

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Россельхознадзор с 1 декабря запретил поставки мяса птицы с одного из 16 (шесть из них были запрещены ранее) имеющих на это право турецких предприятий из-за найденных в нем листерей.

Роспотребнадзор 26 ноября отчитался о ведении усиленного контроля за турецкой продукцией в течение всего года и изъятии 800 кг продукции. Ведомство сомневается в соответствии российским требованиям продовольствия (мяса, рыбы, фруктов, орехов и кондитерских изделий) и детской одежды, моющих средств и мебели.

Минсельхоз заявил, что каждый шестой турецкий товар не соответствует российским требованиям.

Исполком Российского футбольного союза рекомендовал отечественным клубам отказаться от проведения зимних сборов в Турции.

Минобрнауки пересмотрел список турецких вузов, с которыми сотрудничают российские университеты и институты. Большая часть из 44 российских вузов, имеющих соглашения о сотрудничестве с турецкой стороной, приостановила или прекратила взаимодействие.

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Как всё разрешилось

Путин неоднократно заявлял, что для восстановления отношений Турции необходимо извиниться и возместить ущерб.

27 июня, спустя семь месяцев после инцидента, Эрдоган направил России послание с извинениями за сбитый в ноябре бомбардировщик. Турецкая сторона также выполнила два обязательных условия для возобновления диалога между странами.

Стрелявший по летчику Олегу Пешкову гражданин Турции Челик отправлен под суд. Семье погибшего предложили компенсацию «во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба». Пострадавшая сторона отказалась, но на государственном уровне к намерению отнеслись положительно.

29 июня по инициативе Москвы между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор. В результате было принято решение о снятии ограничения на поездки российских граждан на турецкие курорты. Президенты договорились о личной встрече, которая может состояться в августе в Сочи.

30 июня Путин официально отменил запрет на продажу туристических путевок в Турцию, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры для поэтапного снятия санкций с Турции. В частности, будут возобновлены торговые отношения с учетом интересов российских производителей.

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