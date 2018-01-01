Все про инцидент с Турцией. Коротко

Без предупреждения. Штурман сбитого Су-24 Константин Мурахтин рассказал журналистам, что российский бомбардировщик возвращался на базу с задания. Весь полет контролировался и проходил только над территорией Сирии в километре от турецкой границы. В контакт — визуальный или по радио — с турецкими ВВС не входили. Истребителя F-16 рядом с собой не видели. Как не заметили и ракету: она прилетела в хвост самолета.
Оба летчика катапультировались. Но, по данным Министерства обороны, командира бомбардировщика расстреляли с земли. Штурману удалось спастись. Во время
Штурман целый день скрывался от разыскивавших его джихадистов. Затем вышел на связь. Его спасли почти спустя сутки после того, как самолет был сбит.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВВС Турции сбили самолет, потому что у бомбардировщика не было опознавательных знаков и он пересек воздушное пространство Турции.
Глава Турецкого МИД в разговоре с Сергеем Лавровым принес соболезнования за смерть летчика, но сказал, что самолет залетел в Турцию на 17 секунд.
26 ноября генштаб Турции опубликовал запись, где, по их словам, диспетчер командного центра ВВС Турции в городе Диярбакыр обращается к «неопознанному воздушному судну» на английском языке. «Это турецкие ВВС. Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству, немедленно смените курс на юг».