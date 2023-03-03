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12:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Шесть крупных российских брокеров ввели ограничения на вывод валюты со счетов

Российские брокеры «Финам», «Атон», ITinvest, «Цифра брокер» и БКС установили минимальную сумму для вывода средств со счетов клиентов в долларах США на уровне $15 тыс. БКС также ввел минимальный лимит на вывод €5 тыс. Брокер «КИТ Финанс» полностью ограничил вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро. На введенные ограничения обратило внимание издание Frank Media.

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Источник: Reuters

«Антон», «Финам» и «Цифра брокер» указали в клиентской рассылке, что их банком-партнером был российский Райффайзенбанк. Брокеры отметили, что введенные ограничения не коснутся этого банка. 21 февраля Райффайзенбанк сообщил, что с 2 марта увеличит минимальную сумму исходящего перевода в долларах США до $15 тыс. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Единственным брокером, который назвал антироссийские санкции причиной ограничений, стал «КИТ Финанс». Брокер полностью заблокировал вывод и пополнение счета в евро и долларах.

По информации Frank Media, контрагентом «КИТ Финанс» по долларам был банк «Санкт-Петербург» (БСПБ), а по евро — Bank GPB International («дочка» Газпромбанка в Люксембурге). 24 февраля США и Великобритания, а 25 февраля ЕС ввели против банка «Санкт-Петербург» санкции.

24 февраля, в день годовщины вооруженного конфликта на Украине, США расширили санкции против российского банковского сектора. Помимо банка «Санкт-Петербург» под ограничения попали «Приморье», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития. Под санкции Великобритании попали «Уралсиб», МТС-банк, «Санкт-Петербург» и «Зенит». На следующий день о новом пакете ограничений объявили власти ЕС. Под европейские санкции попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк.

Эрдни Кагалтынов

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