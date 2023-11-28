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13:14 (мск), новости Узбекистана, источник: Ведомости

ЦБ запустил переводы через СБП в пять стран

Банк России запустил переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в пять стран. Об этом сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Она добавила, что переводы через СБП в Россию пока доступны только из одной зарубежной страны. По словам Бакиной, для трансграничного взаимодействия нужно желание обеих сторон. Она отметила, что для переводов действуют интеграционные решения и на уровне всей инфраструктуры, и на уровне отдельных банков.

Глава НСПК Владимир Комлев ранее говорил, что в конце сентября отправить деньги по СБП можно было в 37 зарубежных банков. Еще в августе их число составляло 14, сообщали в ЦБ.

«Известия» пишут, что сейчас переводы по СБП за границу доступны в Альфа-банке и ВТБ. Первый банк отправляет деньги в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. В пресс-службе ВТБ заявили, что запустили трансграничные перечисления через СБП в марте 2023 г. Сейчас клиенты банка могут перевести средства в четыре страны. В банке уточнили, что комиссия составляет 0,5% от суммы, лимит — 1 млн руб. в день.

Запустить услугу переводов за рубеж по СБП планируют и другие российские банки. В РСХБ сообщили, что намерены сделать это до конца года, тарифы еще согласовываются. В «Почта банке» отметили, что запустят сервис в I квартале 2024 г. Там добавили, что клиенты банка могут отправить деньги «по другим каналам» в ряд стран СНГ, Абхазию, Южную Осетию и Турцию. Для перевода требуется только номер карты.

Банки запускают альтернативные способы перевода денег за рубеж на фоне введения антироссийских санкций и отключения ряда кредитных организаций от международной системы SWIFT. В частности, доступ к SWIFT потеряли ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и др.

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