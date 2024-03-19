Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба» на три года

Старостин в своем письме утверждает, что вопрос о новом режиме для аэропорта в Сочи был проработан с ведущими российскими авиакомпаниями (в их числе названы «Аэрофлот», Red Wings, Nordwind, iFly и «Азимут») и категорических возражений по этому вопросу не поступало. Вместе с тем в комментарии РБК представитель «Аэрофлота» отметил, что авиакомпания «категорически возражает против предоставления дополнительных преимуществ иностранным авиакомпаниям на тех направлениях, где российские перевозчики выполняют полеты или заинтересованы в их выполнении». Другие упомянутые в письме главы «Аэродинамики» перевозчики не ответили на запрос РБК на момент сдачи материала.