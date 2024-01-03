Гладков сообщил о напряженной ситуации в Белгороде из-за обстрелов

Утром 3 января Белгород дважды подвергся обстрелам со стороны Украины, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем», — заявил он.