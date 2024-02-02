Умерла жена главы Дагестана

«Ушла из жизни супруга моего близкого друга, моего брата, главы нашей республики Сергея Алимовича — Галина Анатольевна Меликова, — приводит пресс-служба в телеграм-канале слова Абдулмуслимова. — От себя лично, от своей семьи, от друзей, от всего состава правительства Республики Дагестан приношу глубокие соболезнования в связи с уходом Галины Анатольевны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах».