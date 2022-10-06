Решение ОПЕК+ и убийство Дугиной. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Ново-Огарево, где проведет совещание по экономике.
В пятницу Путин будет в Санкт-Петербурге — в середине дня пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Песков предположил, что чисто по-человечески гости завтрашней встречи будут поздравлять Путина с днем рождения, но протокол мероприятия этого не предусматривает.
При этом Путин не планирует выступать на конференции ООН по климату, которая пройдет в Египте в ноябре.
О публикации The New York Times про убийство Дугиной
Комментируя публикацию The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной, представитель Кремля назвал положительным то, что американская разведка с этим согласилась. Песков надеется, что это не попытка американских коллег снять с себя ответственность за будущие преступления, если у США есть информация об из подготовке украинцами. «Причастность украинского государства к этому теракту, убийству молодой девушки, было аргументировано показано нашими спецслужбами».
Песков подтвердил сообщения о том, что готовится визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву.
О предложениях изымать машины уехавших из России
У Кремля нет никакой позиции по предложениям депутатов изымать автомобили у бежавших от мобилизации. «Мы не знаем деталей, не знаем аргументации и всего остального. Ничего не можем сказать».
Заявления американского предпринимателя Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины предпочитают Россию — «это констатация реальности». Как подчеркнул Песков, действительно на востоке Украины испокон веков жило русское население, и те люди, которые способны вдумчиво анализировать информацию, они и приходят, как Маск, к такому выводу.
О расследовании ЧП на «Северных потоках»
РФ получала информацию по дипканалам, что ее не планируют приглашать к расследованию ЧП на «Северных потоках». Москва ответила, что не считает возможным проведение расследований без участия российской стороны.
«Те решения, которые были приняты, направлены на стабилизацию нефтяного рынка. Речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной — с нашей или какой-то другой. Все заинтересованы в том, чтобы рынки были стабильны». Все понимают, что идеи типа «потолка цен» могут деструктивно повлиять на энергетические рынки и нанести вред всем государствам, подчеркнул Песков.
О решении международной федерации бокса
Решение международной федерации бокса допустить россиян и белорусов к соревнованиям — «безусловно, очень позитивная новость». «Мы видим, что пока это очень редкий пример». По словам Пескова, это дополнительный импульс для российских спортивных властей продолжать усилия по защите интересов отечественных спортсменов.
О числе покинувших Россию с началом мобилизации
Публикации о том, что якобы 700 тыс. россиян покинули страну после начала мобилизации, похожи на «утку». «Точными цифрами не обладаю, но, конечно же, они далеки от того, чтобы быть такими», — подчеркнул Песков.