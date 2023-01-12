Призывной возраст, звание маршала и встреча с главой МАГАТЭ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин уже поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Он работает в Ново-Огареве, это «рутинный рабочий день».
Ожидается в открытом режиме общение с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.
О возможном повышении призывного возраста
«Аргументация должна быть представлена министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива МО РФ» .
«Концептуально, действительно, эта идея (сместить призывной возраст на 21−30 лет — прим. ТАСС) была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны».
«В Соледаре проделана действительно гигантская работа — это абсолютно самоотверженные героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где идут сегодня наступательные действия, они будут продолжаться».
«Мы будем восхищаться и ценить наших героев». «Впереди еще много работы — это не время останавливаться, это не время потирать руки и так далее. Главная работа еще впереди».
О британских наемниках в Донбассе
«Мы знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками — с оружием в руках участвовали в боевых действиях», их документы были найдены «на поле боя».
«Деталей мы не знаем — это все-таки зона, где продолжаются боевые действия». «Иногда затруднительно бывает получить какую-то информацию» оттуда.
Британская сторона к России за помощью «не обращалась». Будет ли Москва содействовать Лондону, «это зависит от обращения». «В любом случае, если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба, <…> она будет рассмотрена».
«О новых целях верховный главнокомандующий не говорил, все прежние цели остаются на повестке дня», это в том числе освобождение ДНР и ЛНР в границах 2014 года.
О перестановках в командовании СВО
«Комментарий вчера был дан министерством обороны — увязка с расширением задач стоящих [перед ВС РФ в рамках спецоперации на Украине], мне к этому нечего добавить».
«Я не располагаю информацией о наличии таких планов» — присвоить установленное в 1993 году звание Маршала Российской Федерации кому-либо из командующих в ходе специальной военной операции.
Утверждения политолога Татьяны Становой, что якобы существуют планы в этом году заменить прямые выборы губернаторов голосованием в заксобраниях, — одно из утверждений из Telegram-каналов. «Давайте даже не будем никак на это реагировать».
О перспективах встречи с главой МАГАТЭ
Обстановка вокруг Запорожской АЭС все еще тревожная. «По-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы».
С главой МАГАТЭ у президента «пока никаких встреч в графике нет». «Если будет необходимость, если будет соответствующий запрос, исключать и телефонного контакта», и личной встречи нельзя.