Электронные повестки, перспективы зерновой сделки и оценка Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
С докладом у президента РФ Владимира Путина в День космонавтики будет глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Позднее — после 17:00 мск — Путин посетит в Государственном кремлевском дворце премьерный показ снятого в космосе фильма «Вызов».
Над законопроектом «работали эксперты, было много разъяснений по этому закону».
Законопроект принимался Думой «в соответствии с процедурой». «Первоочередные и срочные документы» действительно могут приниматься настолько быстро.
Нам нужно отдавать себе отчет в том, что речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по конституции.
В начале спецоперации оказалось, что местами в военкоматах в РФ много бардака. Систему воинского учета нужно упорядочить, процесс призыва сделать «удобным и эффективным», а «этот бардак исправить».
«Как только он (закон — прим. ТАСС) поступит на подпись, президент его рассмотрит». «Разумеется, президент обладает информацией о сути этого законопроекта». Были ли у Путина к документу замечания, Пескову «не известно».
«Сначала нужно проверить достоверность этих кадров ужасных». «В мире фейков, где мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки». «Безусловно, это ужасные кадры».
«Затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место, если имело — то где и со стороны кого».
О черноморской зерновой инициативе
Черноморская зерновая сделка была продлена на 60 дней, а не полностью на весь срок, исключительно в связи с тем, «что половина этой сделки так называемой не работала и не работает до сих пор».
Представители ООН «прикладывают определенные усилия, но у них не все получается».
«Никакая сделка не может стоять на одной ноге». «Перспективы не такие уж хорошие» у договоренностей к сегодняшнему дню.
«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов», — отметил представитель Кремля, комментируя утечки в прессу секретных данных оборонных структур США, в которых, в частности, говорится о действиях сил специального назначения стран НАТО.
Еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией, что много инструкторов стран НАТО и бойцов принимают участие в боевых действиях.
Об утвержденном парламентом РФ докладе про биолаборатории США
«Безусловно, этот документ доложен главе государства».
«Мы должны делать все, что возможно, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединенных Штатов».
О невыдаче виз делегации РФ для участия в Совбезе ООН
Кремль негативно реагирует на такой шаг Вашингтона.
У США как места размещения штаб-квартиры ООН есть обязательства, «и Америка должна их выполнять».
О высокой оценке Путина Трампом
«Мы ознакомились с ней [оценкой Трампом Путина]».