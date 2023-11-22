Эрдоган считает ядерное оружие у Израиля угрозой для Турции

«Израиль обладает атомной бомбой, мы обратились с жалобой в соответствующие инстанции и продолжаем это делать. Мы будем выступать с инициативами как в Совбезе ООН, так и в МАГАТЭ по этому вопросу, который угрожает безопасности всего региона, в том числе Турции», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме в Алжире, его слова приводит Hurriyet.
Эрдоган начал активно критиковать Израиль после начала войны с «Хамасом». О необходимости проверить наличие ядерного оружия у Израиля он говорил еще этим летом. МАГАТЭ инспектировало Израиль дважды — в 1998 и 2004 годах.
После начала войны президент Турции называл Израиль террористической организацией. В ноябре он говорил, что прекратил общаться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер Израиля обвинял Реджепа Таийпа Эрдогана в поддержке терроризма из-за помощи «Хамасу».
4 ноября Турция отозвала посла из Израиля. Эрдоган сообщал, что Турция планирует добиваться привлечения Израиля к уголовной ответственности за операцию в анклаве и военные преступления, которые, по его словам, совершала израильская армия.