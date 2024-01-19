Для россиян за рубежом предложили ввести обязательный консульский учет

Документ предусматривает и ряд мер, направленных на адаптацию иностранных мигрантов в России. В их числе — подготовка рекомендаций по созданию курсов, в том числе по обучению русскому языку, с учетом исторических, социальных и национально-культурных особенностей страны, откуда прибыл гражданин. Кроме того, запланировано создание и распространение информационных материалов о правилах и нормах поведения в российском обществе.