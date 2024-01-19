Для россиян за рубежом предложили ввести обязательный консульский учет

Правительство России утвердило план мероприятий на ближайшие два года в рамках концепции миграционной политики, в котором среди прочего планируется введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, следует из документа (есть у РБК).
Ввести эту норму предполагается к 20 июня следующего года. Ответственным ведомством выступает МИД России.
«Ожидаемый результат — определено понятие “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — говорится в документе.
Среди других запланированных мер — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем. Этим займутся Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. На создание цифрового профиля иностранцев отводится срок до 10 декабря.
К той же дате правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.
Также запланировано создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. Ожидается, что к 10 декабря будут созданы правовые основы для оказания содействия иностранным предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию. Этим займутся Минэкономразвития, МИД, Минтруд и «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».
Документ предусматривает и ряд мер, направленных на адаптацию иностранных мигрантов в России. В их числе — подготовка рекомендаций по созданию курсов, в том числе по обучению русскому языку, с учетом исторических, социальных и национально-культурных особенностей страны, откуда прибыл гражданин. Кроме того, запланировано создание и распространение информационных материалов о правилах и нормах поведения в российском обществе.
Президент России Владимир Путин в декабре 2023-го говорил, что рынок труда страны испытывает потребность в рабочей силе, но власти должны руководствоваться в первую очередь интересами россиян — они важнее миграционного притока.
По словам Путина, мигранты должны соблюдать российское законодательство, а также уважать традиции народов России. Во время прямой линии в середине декабря он заявил о необходимости создать специальный орган, который занимался бы вопросами миграции и «своевременно находил решение по каждому аспекту этой проблемы».
В Кремле позже говорили, что миграционная система продолжает совершенствоваться, но сроков появления специального органа по вопросам мигрантов пока нет.