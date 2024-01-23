Кому нужно разморозить конфликт в Приднестровье

На встрече с Серебряном Игнатьев напомнил, что на днях спецслужбы Приднестровья опубликовали сведения о том, что на территории Молдавии проходят подготовку некие силовые группы, имеющие опыт боевых действий, которые могут спровоцировать инциденты, провокации на левом берегу Днестра. По его словам, в связи с этим в Кишинев было направлено несколько обращений, которые остались без ответа. Это вызывает обеспокоенность в Приднестровье, где весной 2022 года прошла серия терактов: было обстреляно из гранатометов здание Министерства государственной безопасности, взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Попыткам атак подверглись военный аэродром под Тирасполем и арсенал в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. т боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Этот объект охраняет расквартированная в Приднестровье Оперативная группа российских войск. Также на территорию воинской части приднестровских миротворцев в селе Владимировка с использованием беспилотника были сброшены две гранаты, затем в Тирасполе были арестованы подозреваемые в подготовке теракта против руководства Приднестровья и главы миссии ОБСЕ в Молдавии. Красносельский тогда заявил, что, по данным следствия, следы диверсантов ведут на территорию Украины, а в некоторых из них замешаны сотрудники молдавских спецслужб. После терактов в Приднестровье был введен наивысший уровень террористической угрозы, который позже был снижен до уровня террористической опасности и сохраняется до сих пор.