Выборы президента России. Главное

Участки для голосования открыты в 144 странах, но единого графика работы у них нет. В некоторых странах в этот раз открылось меньше участков, чем на президентских выборах 2018 года. Это связано с сокращением числа дипломатов и консульских учреждений. Так, в Германии вместо 15 участков будет работать два (в посольстве в Берлине и в консульстве в Бонне), приводил пример член ЦИК Николай Булаев.