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12:49 (мск), источник: Mail Авто

Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства

К настоящему моменту все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей устанавливать этот знак.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что МВД России еще в мае подготовило проект постановления, который отменяет требование об установке знака «Ш» для владельцев автомобилей с шипованной резиной. По мнению авторов предложения, «знак давно потерял свою актуальность», так как «динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами».

С момента публикации постановления на портале проектов нормативных актов прошло уже полгода, но решение так и не принято. Недавно депутат Госдумы Сергей Боярский направил письмо в МВД, в котором поинтересовался, когда же знак отменят. И вот, как пишет ТАСС, парламентарию пришел ответ.

В письме за подписью заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина говорится, что в настоящее время проект постановления согласован со всеми заинтересованными ведомствами: Минтруд, Минтранс, Минфин и Минэкономразвития.

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«По проекту постановления получено положительное заключение Минюста, коррупциогенные факторы… не выявлены», — добавил замминистра внутренних дел.

На данный момент проект постановления внесен в правительство России, в ведении которого находится принятие решения об издании документа, заключил он. Таким образом, точку в вопросе об отмене знака «Ш» должно поставить только правительство. Однако, когда будет принято это решение, не сообщается.

А пока, напомним, с шипованной резиной наклейка «Ш» нужна. За отсутствие такой наклейки водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

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