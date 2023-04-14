18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Законом устанавливаются ограничительные временные меры, направленные на обеспечение явки в военкоматы, включающие запрет на выезд из РФ со дня, когда повестка считается врученной.
Джеку Тейшейре могут назначить наказание в виде лишения свободы на несколько десятков лет.
Подлинность кадров, на которых, предположительно, изображено обезглавливание украинского военнослужащего, необходимо проверить, заявил Дмитрий Песков.
Минфин США включил более 30 физических и около 90 юридических лиц в санкционный список по России.
Теракт против военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом, сообщила ФСБ.
Самыми трудными для россиян стали слова «сызмальства» и «кардинально»
Филологи, проверяющие сданные тексты «Тотального диктанта», обнаружили девять разных ошибок, допущенных участниками акции в слове «сызмальства».