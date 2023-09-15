11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 15 сентября
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Правительство сменило главу Росавиации
Главу Росавиации Александра Нерадько отправили в отставку, ведомство возглавил Дмитрий Ядров.
Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 50%
Сейчас она достигает 80−90%. Ранее правительство уже повысило первоначальный взнос по льготным жилищным кредитам с 15 до 20%.
Турция опровергла приостановку переговоров с РФ по газовому хабу
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что переговоры по созданию в республике газового хаба продолжаются.
Названы категории россиян, у которых в октябре изменится пенсия
Она вырастет у четырех категорий граждан.
Профсоюз автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки
Крупный американский профсоюз United Auto Workers объявил о начале всеобщей забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis.