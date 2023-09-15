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Главные новости 15 сентября
11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 15 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Правительство сменило главу Росавиации
Главу Росавиации Александра Нерадько отправили в отставку, ведомство возглавил Дмитрий Ядров.

Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 50%
Сейчас она достигает 80−90%. Ранее правительство уже повысило первоначальный взнос по льготным жилищным кредитам с 15 до 20%.

Турция опровергла приостановку переговоров с РФ по газовому хабу
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что переговоры по созданию в республике газового хаба продолжаются.

Названы категории россиян, у которых в октябре изменится пенсия
Она вырастет у четырех категорий граждан.

Профсоюз автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки
Крупный американский профсоюз United Auto Workers объявил о начале всеобщей забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis.

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