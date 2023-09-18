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Главные новости к вечеру 18 сентября
18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 18 сентября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин заявил о завершении восстановления экономики после санкций
Ситуация в экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, сообщил президент России.

Роспотребнадзор признал вариант COVID «пирола» заразнее предыдущих
Новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с «омикроном».

Россия решила выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона
Министерство иностранных дел России проинформировало о своем решении представителей стран — членов организации.

ФАС потребовала отменить плату за раздачу интернета
Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства.

Китай направил Германии протест из-за высказываний Бербок
Официальный представитель МИД КНР назвала высказывания немецкой стороны «политической провокацией».

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