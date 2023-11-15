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Главные новости к вечеру 15 ноября
17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 15 ноября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Байден заявил о «реальных проблемах» в КНР накануне саммита АТЭС
Предположительно, президент США имел в виду проблемы в экономике Китая.

Кремль ответил предупреждением на планы ЕС проверять танкеры РФ
Все страны должны соблюдать правила международного торгового судоходства в отношении российских танкеров.

Пашинян заявил о поиске Арменией партнеров для поставок оружия
Премьер-министр также рассказал, что Армения не планирует участвовать в мероприятиях ОДКБ.

Прокурор сообщил новые детали в деле Треповой
Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки убийства Владлена Татарского.

Wildberries изменила около 20 норм после проверки Генпрокуратуры
Генпрокуратура начала проверку Wildberries из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату товаров картами Visa и Mastercard.

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