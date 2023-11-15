17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 15 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Байден заявил о «реальных проблемах» в КНР накануне саммита АТЭС
Предположительно, президент США имел в виду проблемы в экономике Китая.
Кремль ответил предупреждением на планы ЕС проверять танкеры РФ
Все страны должны соблюдать правила международного торгового судоходства в отношении российских танкеров.
Пашинян заявил о поиске Арменией партнеров для поставок оружия
Премьер-министр также рассказал, что Армения не планирует участвовать в мероприятиях ОДКБ.
Прокурор сообщил новые детали в деле Треповой
Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки убийства Владлена Татарского.
Wildberries изменила около 20 норм после проверки Генпрокуратуры
Генпрокуратура начала проверку Wildberries из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату товаров картами Visa и Mastercard.