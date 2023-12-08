11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 8 декабря
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В Брянске задержали отца стрелявшей в школе девочки и охранницу
На мужчину завели дело о небрежном хранении оружия.
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине.
Байден заявил о сокращении числа военных США в странах НАТО
В 2022 году американский президент отмечал, что в государствах альянса развернуты 90 тыс. американских военнослужащих.
Шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля
Об опасности для гражданских судов рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Овечкин первым из российских хоккеистов набрал 1500 очков в НХЛ
Овечкин и Кросби — единственные действующие игроки лиги, которым покорилось это достижение.